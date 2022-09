Morte Regina Elisabetta, il gesto di Harry fa discutere | Neanche il lutto ha smorzato la tensione

La famiglia reale inglese è in lutto dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, ma i rapporti di Harry con i suoi familiari continuano a restare difficili. Anche in un’occasione come questa è stato tenuto in disparte.

Harry ormai da tempo vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i loro bambini Archie e Lilibeth in seguito alla loro decisione di uscire dalla famiglia reale. Solo in estate avevano fatto ritorno nel Regno Unito in occasione della festa per i 70 anni di regno di Elisabetta II, ma anche in un evento così importante sono stati tenuti in disparte. E anche ora che la sovrana è scomparsa le tensioni non sono state attenuate, anzi.

Harry e i problemi con i familiari alla morte della Regina Elisabetta

Il secondogenito di Carlo, oggi Re Carlo III, e Lady Diana, è stato considerato per anni il prediletto della Regina Elisabetta, che gli ha perdonato diverse sue “marachelle” fatte in gioventù. Impossibile non ricordare, ad esempio, quando era finito da ragazzo sulle prime pagine dei tabloid vestito da nazista, ma tutto era poi rientrato senza grandi problemi.

La situazione è poi precipitata con l’arrivo in famiglia di Meghan Markle, apparsa quasi subito insofferente ai doveri che devono rispettare i Windsor. I due coniugi hanno così deciso di trasferirsi negli Stato Uniti e di rinunciare al titolo, nonostante questo comporti anche onori importanti.

Nel momento in cui si è saputo che le condizioni della sovrana stavano peggiorando, i Sussex si trovavano già in patria e sembravano essere pronti ad andare a Balmoral, dove la 96enne si trovava, al pari degli altri parenti. Non tutto è andato però come si sarebbero aspettati.

Il veto di Carlo per la nuora

La scomparsa della nonna ha ovviamente toccato particolarmente Harry, che a lei era particolarmente legato, nonostante lui viva da tempo lontano. Proprio per questo non appena è stato informato del peggioramento delle condizioni di salute di Elisabetta ha fatto il possibile per starle vicino.

Sia lui sia Meghan avrebbero voluto così essere al capezzale della 96enne, al pari degli altri. Questo, però, non avrebbe fatto piacere ad alcuni dei loro parenti, papà Carlo in modo particolare.

Il protocollo in questi casi, infatti, parla chiaro: le donne devono stare in disparte, esattamente come ha fatto Kate Middleton, che è rimasta a casa con i suoi tre bambini. L’idea della Markle di voler affiancare il marito, secondo quanto riporta il Daily Mail, rappresentava quindi come l’ennesimo strappo alle regole della corona. Decisamente inacettabile.

Carlo avrebbe così invitato il figlio ad arrivare da solo, nonostante la sua intenzione fosse diversa. Non solo, Harry è poi arrivato troppo tardi per un ultimo saluto all’amata nonna sovrana e andato via per primo da Balmoral. Una situazione che non ha potuto che rendere ancora più amaro il suo stato d’animo.