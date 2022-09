Così il futuro Re Carlo ha snobbato suo figlio Harry dopo la morte della Regina Elisabetta: “Non invitato”

Il neo Re Carlo III, dopo la morte della Regina Elisabetta II, in non avrebbe invitato suo figlio Harry alla cena di famiglia. Ecco perché.

Sono ancora giorni di profondo lutto per il Regno Unito dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, qualche giorno fa. In questa settimana sarà allestita una camera ardente a Londra, mentre i funerali si svolgeranno lunedì 19 settembre.

Intanto, in questi giorni, il Principe Carlo è stato nominato e incoronato nuovo Re – col nome di Re Carlo – mentre sua moglie, la Duchessa, Camilla Shand, è divenuta Regina Consorte.

Di conseguenza, stando alla nuova linea di successione, il Principe William è diventato nuovo Principe del Galles – titole appartenuto prima a suo padre – e sua moglie Kate Middleton è la nuova Principessa del Galles, titolo che da 25 anni dalla morte di Lady Diana non era mai stato affidato a nessuno.

Cosa è successo la sera della morte della Regina Elisabetta

Come sappiamo, il Principe Harry si è recato al Balmoral da solo, lasciando la Duchessa Meghan Markle a Windsor, pare, su richiesta dello stesso futuro Re Carlo. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni pubblicate in queste ore dai tabloid britannici, la sera della dipartita della Regina Elisabetta, Harry non sarebbe stato invitato ad unirsi ad una cena di famiglia. Si legge: “Ci sono state due cene nella tenuta reale quella sera e la divisione era chiara: una era per il suo re e il suo erede, l’altra per il resto della famiglia”.

Parole chiare, che sanciscono ancora una volta la distanza del Principe Harry da suo fratello William e da suo padre Re Carlo. Anche l’ultima uscita pubblica, che ha visto protagonisti i Principi William e Harry con le Duchesse Meghan e Kate, sarebbe stata ottenuta con una certa fatica da Re Carlo. Si legge ancora: “Il Principe di Galles ha invitato il duca e la duchessa di Sussex ad unirsi a lui e alla principessa di Galles. […] Pensava fosse una importante dimostrazione di unità per la regina in un momento incredibilmente difficile per la famiglia”.