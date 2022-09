Elettra Lamborghini, si toglie il reggiseno e il web impazzisce | Non si è mai spinta così oltre

Elettra Lamborghini, meravigliosa come sempre, ha stregato tutti con uno scatto tanto elegante quanto azzardato.

Elettra Lamborghini è una celebre cantante e volto televisivo molto apprezzato e seguito dal pubblico. Nota per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini – fondatore dell’omonima casa automobilistica – ha raggiunto la notorietà partecipando a numerosi reality show spagnoli e inglesi.

Tra questi possiamo menzionare “Supershore”, trasmesso in Spagna e in America Latina, e l’inglese “Geordie Shore”. In Italia ha esordito come ospite del programma “Chiambretti Night” per poi prendere parte al docu-reality “Riccanza” e farsi conoscere come una delle ereditiere più popolari del paese.

L’affermazione come cantante

Ad aumentare la sua notorietà ci ha pensato il servizio fotografico realizzato per la rivista PlayBoy. Per quanto riguarda la sua carriera musicale, invece, ha debuttato nel 2018 con la pubblicazione del suo primo singolo “Pem Pem”.

La canzone ha riscosso fin da subito un grande successo ed Elettra si è affermata nel panorama musicale grazie ai suoi tormentoni estivi come “Pistolero” o la più recente “Caramello” realizzata in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo.

La cantante ha conquistato anche il grande pubblico diventando un volto televisivo molto apprezzato. Ha partecipato al talent show “The Voice of Italy” in qualità di coach ed è stata scelta come opinionista a “L’Isola dei famosi”. Inoltre l’anno scorso è diventata protagonista di un documentario sulla sua vita intitolato “Elettra e il resto scompare”.

Da sempre al centro delle riviste di gossip, nel 2018 ha ufficializzato la sua relazione con il dj olandese Afrojack. Quest’ultimo, a Natale 2019, le ha fatto la proposta e dopo un anno i due sono convolati a nozze. Il loro matrimonio è stato organizzato dal celebre web planner Enzo Miccio e trasmesso nel corso della trasmissione “Verissimo”.

Il look della cantante

Elettra è un’artista molto amata dai fan, che è riuscita a conquistare con la sua ironia e schiettezza unita al suo irresistibile fascino. Su Instagram ha oltre 7 milioni di followers e lei stessa è molto attiva sul social.

La cantante non ha mai avuto paura di mostrare il suo fisico avvenente, esaltato da look sempre originali. Nelle scorse ore ha deciso di sfoggiare un outfit tanto elegante quanto sensuale, in cui a regnare è il colore verde.

Come possiamo vedere dallo scatto, Elettra indossa un blazer e un paio di pantaloni abbinati in raso. Sotto la giacca, niente: la cantante non ha nient’altro – né un top, né un reggiseno – lasciando intravedere le sue forme.