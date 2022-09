GF Vip 7, spunta il nome di un altro concorrente, social freddissimi: “E chi è?”

Circola con insistenza il nome di uno dei possibili concorrenti del GF Vip 7 in queste ore, ma i social sono in rivolta: ecco cosa sta accadendo.

Da lunedì prossimo, 19 settembre, partirà la nuova avventura del Grande Fratello Vip 7, condotto in doppio appuntamento su Canale 5 da Alfonso Signorini. Il cast della prossima edizione sarà presentato la sera stessa della prima puntata.

Come infatti ha rivelato il diretto di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, quest’anno non ci sarà la consueta copertina-presentazione della nota rivista. Ma, in queste settimane, sui social – complici anche gli indizi dello stesso Alfonso Signorini – sono stati pubblicati diversi nomi dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia.

Al momento, ci sono però poche conferme ufficiali: Sonia Bruganelli, confermata, e Orietta Berti – al posto di Adriana Volpe – andranno a comporre il duo delle opinioniste. Tra i concorrenti, l’annuncio riguarda Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich.

Il prossimo possibile concorrente

Nelle ultime ore, sta circolando molto il nome di uno dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Alberto De Pisis, ex compagno di Taylor Mega, esperto di comunicazione e molto seguito sui social. A dirla tutta, il nome di De Pisis non ha scaldato il grande pubblico del reality, anzi. Come fatto nelle ultime edizioni, Alfonso Signorini cercherà di amalgamare al meglio star del piccolo schermo e dei social, magari quest’ultime al debutto come protagonisti di un programma. E proprio su questo verte il dubbio dei telespettatori: è abbastanza noto per il GF Vip?

Durissimo, ad esempio, è stato il commento della nota esperta del mondo gossip e dello spettacolo, Deianira Marzano, che ha scritto: “Questo carnevalesco ci prova da anni a fare qualcosa, almeno trova un po’ di pace”. Alberto De Pisis entrerà nella casa? Staremo a vedere.