Marracash: “Me lo dicevano sempre le mie ragazze” | Il rapper si racconta senza filtri

Il noto rapper si è confessato nel corso di un’intervista. Le sue sono parole forti che hanno sconvolto un po’ i fans.

Marracash – nome d’arte di Fabio Rizzo – è un noto rapper, da tempo considerato uno dei migliori nel panorama musicale italiano. Nato a Nicosia (in provincia di Enna, in Sicilia), da bambino si è trasferito nel quartiere periferico di Barona (a Milano) insieme alla sua famiglia, spesso al centro delle sue canzoni.

Ha mosso i primi passi nel mondo della musica da ragazzo. Fondamentale è stata la frequentazione del “muretto” in centro Milano, luogo di ritrovo di molti rapper emergenti, destinati a diventare celebri negli anni successivi.

L’esordio musicale e il successo

Dopo aver pubblicato i suoi primi progetti, insieme al collettivo Dogo Gang, ha raggiunto la notorietà con l’uscita del suo primo album omonimo. L’artista si è fatto conoscere dal grande pubblico affermandosi come uno dei rapper più influenti degli ultimi anni.

Negli scorsi anni Marracash è anche salito agli onori della cronaca rosa. Nel 2019 ha collaborato con la cantante Elodie, per poi fidanzarsi con quest’ultima. I due sono diventati una coppia molto seguita e apprezzata dai fan, fino allo loro rottura nel 2021.

Nello stesso periodo, il rapper ha iniziato a parlare in diverse interviste del disturbo contro il quale si è ritrovato a combattere. In realtà non si tratta di una novità: in passato ha trattato l’argomento in molte delle sue canzoni.

Il disturbo bipolare: l’esperienza di Marracash

Fin da ragazzino, Marracash soffre di bipolarismo, ovvero un disturbo dell’umore caratterizzato da improvvisi sbalzi. La diagnosi per il rapper è arrivata dopo tanti anni. Lui stesso ne ha parlato nel corso di un’intervista.

In passato, in diverse occasioni, le sue fidanzate o le persone con cui usciva hanno notato i cambiamenti anomali del suo umore. Fino a quando ha avuto la conferma, arrivata in seguito all’uscita del suo album “King del rap”.

“Avevo avuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire, stavo a mille. Sono andato da uno psicologo e psichiatra, entrambi, e mi ha detto che avevo lievemente questo disturbo” ha spiegato.

Essendo in forma lieve, il disturbo bipolare non intacca completamente la sua vita. Proseguendo ha affermato: “Alterno delle fasi di depressione a delle fasi di euforia”. Quando la conduttrice gli ha domandato quanto durano le diverse fasi, Marracash ha spiegato che non c’è un tempo preciso. A volte durano settimane, a volte mesi.

Il rapper col passare degli anni ha imparato a convivere con la sua patologia. Parlarne è sicuramente un passo in avanti per sensibilizzare il pubblico riguardo a certi disturbi che, spesso, non ricevono l’attenzione che meriterebbero.