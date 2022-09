Nina Moric, il dramma della showgirl: “Il dolore fisico mi sta consumando”

La showgirl Nina Moric ha parlato della sua vita privata, raccontato il periodo drammatico che sta attraversando.

Lei è una delle showgirl e personaggi tv, nonché star dei social, più note del piccolo schermo, apprezzatissima dal grande pubblico anche nelle vesti di opinionista tv. Stiamo parlando di Nina Moric.

Purtroppo, negli ultimi tempi – come ha rivelato la stessa Nina Moric – la showgirl sta facendo i conti con diversi problemi di salute. Problemi, che stanno minando anche il suo benessere psico-fisico.

Il racconto di Nina Moric

Sui social, Nina Moric, ha postato un referto medico: l’ex moglie di Fabrizio Corona si è sottoposta ad una gastroscopia, la quale ha fatto emergere problemi digestivi per la showgirl. Ha spiegato Moric: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. La showgirl 46enne, ha spiegato che sono in corso valutazioni istologiche per accertare la vera natura di questi problemi.

In questo ultimo periodo, Nina Moric sta trascorrendo molto tempo a casa, cercando di superare questo momento buio guardando molta tv e con l’arte, da sempre una delle sue grandi passioni. Nelle scorse settimane, la showgirl, aveva parlato anche di un malessere grave che stava cercando di superare con cure appropriate. Negli ultimi tempi si è parlato molto della lontananza di Moric da suo figlio Carlos, nato vent’anni fa dalla storia d’amore con Fabrizio Corona. La showgirl e suo figlio hanno avuto diverse incomprensioni, tanto che il giovane ha scelto di andare a vivere con suo padre. Per la sua ultima festa di compleanno non ha voluto invitare la Moric, anche se quest’ultima ha scritto una toccante dedica per lui sui social.