Sabrina Salerno, si spoglia ancora e ipnotizza i fan | Per lei l’estate non finisce mai

Per Sabrina Salerno l’estate sembra non voler finire più e di questo ne sono felici i suoi fan che possono godere ancora per un po’ della sua straordinaria bellezza. Le immagini sono al cardiopalma.

A 54 anni Sabrina Salerno incanta ancora i suoi fan

Sabrina Salerno, non manca mai di stupire i suoi fan. Ancora una volta si spoglia sul web mettendo in mostra il suo fisico statuario che all’età di 54 anni sembra più in forma che mai. Una bellezza che non sfiorisce, anzi!

Sabrina Salerno, col passare del tempo diventa sempre più affascinante e lo dimostrano le frequenti immagini che pubblica sui suoi social. Ormai la Salerno è diventata un’icona sexy del web. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e i follower possono puntualmente apprezzare i contenuti ultra sensuali che pubblica la showgirl e cantante.

È lei la regina dei social; dopo una grande carriera in televisione e nel mondo della musica oggi la Salerno è una delle artiste più seguite su Internet. La vita è drasticamente cambiata rispetto agli anni ’80 e ’90, durante i quali Sabrina ha conosciuto il suo massimo successo nel campo della musica.

A quel tempo i suoi brani scalavano tutte le classifiche nazionali e i video, nei quali si esibiva in balletti sexy, registravano ascolti record. Durante la sua lunga carriera è diventata anche attrice e showgirl.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, è stata sempre abbastanza riservata. Sono rare le apparizioni che la mostrano durante la sua quotidianità. Nonostante questo, è nota a tutti la sua relazione con l’attore Pierre Cossu, durante gli anni di suo più grande successo. Dopo la separazione, però, Sabrina si lega all’imprenditore tessile Enrico Monti. I due sono ancora insieme dopo moltissimi anni e nel 2006 hanno dato alla luce anche il loro primogenito, che oggi ovviamente è un ragazzo.

“Che lo vogliate o no…è ancora estate”

Sabrina Salerno, dunque, negli anni si è sempre saputa reinventare e ancora oggi è una delle donne più influenti dello spettacolo. Su Instagram, continua a pubblicare foto che puntualmente infiammano il suo pubblico. L’ultima dimostra che per lei l’estate non è ancora finita ed infatti è proprio questo il tenore del commento al post che pubblica.

Ecco perché ancora una volta si spoglia e mette in mostra le sue forme sinuose e sensuali. I fan ovviamente inondano la pagina di commenti e like. Il costume turchese che indossa le dona particolarmente e mette in risalto l’abbronzatura estiva. Ancora oggi, dunque, la Salerno, dimostra di avere una fisico che può fare invidia a qualsiasi altra ventenne