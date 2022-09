Uomini e Donne, nuova registrazione, caos in studio: Tina chiama il medico per Gemma

La puntata registrata nella giornata di ieri è stata ricca di colpi di scena: ecco cosa è successo a Uomini e Donne. Cosa sapere.

Dalla scorsa settimana sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate della nuova stagione del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne, in onda sempre nella fascia oraria in daytime di Mediaset.

Nei primi appuntamenti non sono mancati i colpi di scena, come il ritorno di Roberta Di Padua. Senza dimenticare il tentativo – poi arenatosi – di Riccardo Guernieri di corteggiare una tronista, Federica Aversano, del trono classico.

Ida Platano, invece, ha avuto un nuovo battibecco proprio con Riccardo: i due sembrano non aver ancora superato le ruggini di fine scorsa stagione. Ma ecco cosa è successo nelle nuove registrazioni.

La nuova registrazione

Nella giornata di ieri – lunedì 12 settembre – si sono svolte le registrazioni di Uomini e Donne: saranno le uniche di questa settimana. Cosa è accaduto? Partiamo dal trono over, dopo c’è stato un vero e proprio show di Tina Cipollari. Gemma Galgani ha incontrato un nuovo corteggiatore e l’opinionista del programma, per tutta risposta, ha cercato di far intervenire il medico del programma in studio, come scherzo. A quanto pare, però, Gemma avrebbe chiuso con il primo corteggiatore presentatosi in parterre per lei in questo inizio stagione, Didier.

Nella scorsa puntata Alessandro – che ha avuto un’accesa discussione con Armando – ha chiesto a Roberta Di Padua di uscire. Bene, in questa registrazione abbiamo visto i due a cena: tra loro, però, non sarebbe scattato nulla e i due avrebbero deciso di non continuare oltre. Roberta, però, resterà nel parterre. Ospiti della puntata Fabio Mantovani e Isabella Ricci, convolati a nozze qualche mese fa.

Il trono classico

Intanto il primo quartetto di tronisti della prima parte di stagione si presenta al grande pubblico. Tutti stanno iniziando le loro conoscenze e non ci sono da segnalare importanti risvolti. Esterna per Federica Aversano, mentre Lavinia è uscita con un corteggiatore di nome Alessio.

Federico D. sta approfondendo la conoscenza con una ragazza di nome Carola, mentre Federino N. con Noemi.