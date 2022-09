Aurora Ramazzotti in dolce attesa: ecco perché ha scelto il silenzio

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Superato il primo delicato trimestre pare che la conduttrice sia pronta a fare il lieto annuncio

Bebè in arrivo per Aurora Ramazzotti. La conduttrice figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata travolta dal gossip dopo l’indiscrezione pubblicata settimane fa un noto settimanale. Aurora si è trincerata dietro un granitico silenzio, ma ad oggi le foto che circolano non mentono.

Sul più recente numero di un noto settimanale sono state pubblicate le sue ultime foto e come riportato, Aurora avrebbe superato il primo trimestre di gravidanza, generalmente il più difficile per ogni futura mamma. Forse è questa la ragione che l’ha spinta a mantenere il riserbo, in attesa di fare il grande annuncio.

Al settimo cielo sono Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti futuri nonni ed ex coniugi, riavvicinatisi molto negli ultimi tempi, soprattutto dopo che è intervenuta la separazione tra Michelle e Tomaso Trussardi. Sono stati definiti nonni rock e Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero della sua volontà di essere nonna.

Aurora Ramazzotti in dolce attesa

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti ha fatto il giro del web e nelle ultime settimane si è aspettata la tanto attesa della conduttrice, che ad oggi non è arrivata. Il gossip è iniziato dopo che nel mese di agosto Aurora e Michelle Hunziker sono state pizzicate in farmacia ad acquistare un test di gravidanza.

Nelle ultime settimane aurora era sparita momentaneamente dai social, ma è riapparsa poco dopo condividendo foto e momenti degli ultimi eventi e shooting a cui ha preso parte. Dalle ultime paparazzate spunta il pancino sospetto che fa sognare i suoi fan.

Aurora e Goffredo presto genitori

Aurora Ramazzotti è innamoratissima del suo compagno, Goffredo Cerza, di professione business analyst a cui è legata da 5 anni. L’amore è scoccato grazie alla complicità di alcuni amici in comune. Poi è arrivata la convivenza forzata durante il covid, circostanza che non ha scalfito il loro amore.

Per il momento nessuno dei due ha fatto commenti sulla gravidanza, poichè secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini Aurora non avrebbe preso bene la fuga di notizie sulla sua dolce attesa, circolate nei mesi più delicati.