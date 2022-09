Baci e carezze in pubblico, Charlene e Alberto mai visti così davanti ai fotografi [FOTO]

Charlene e Alberto di Monaco: baci e carezze davanti agli obiettivi. Per la coppia reale è tornato il sereno?

Dopo oltre un anno dalla delicatissima operazione a cui si è sottoposta in Sudafrica – e al conseguente terremoto mediatico – la Principessa Charlene Wittstock di Monaco sembra ormai essere sulla via della guarigione.

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa, Charlene di Monaco ha rivelato che i tempi bui sono ormai alle spalle, anche se la riabilitazione continuerà nei prossimi mesi. Parole che hanno fatto gioire i tanti fan dell’ex campionessa di nuoto.

Al contempo, però, non è certo cessato il chiacchiericcio circa una presunta crisi matrimoniale con Alberto di Monaco: i due, nonostante tutto, sono sembrati lontani nelle ultime settimane. Sino a questi scatti.

Le foto della coppia

Negli ultimi tempi si è parlato di gravi screzi tra la Principessa Charlene e la Principessa Carolina – sorella di Alberto – a causa dei protocolli reali non sempre seguiti dalla Wittstock. A quanto si mormora, Charlene non gradirebbe molto le interferenze di sua cognata nella sua vita familiare. Ma non è tutto: la stampa francese ha parlato anche del possibile ritorno della storica ex compagna di Alberto, Nicole Coste, nella vita del Principe. Rumors che non hanno fatto altro che danneggiare la Principessa Charlene.

Nel giornata di ieri – dopo aver accompagnato a scuola i gemelli Jacques e Gabriella, Charlene e Alberto si sono goduti una passeggiata a Peille, un antico e borgo che si trova sulla roccia che divide Montecarlo da Mentone. Dinanzi ai fotografi, la coppia si è lasciata andare a carezze e baci: sorrisi che lasciano ben sperare. Tra i due sembra che le cose vadano a gonfie vele. Scatti che potrebbero anche servire per allontanare le malelingue, ma di certo vederli così sorridenti dopo un anno di difficoltà, fa bene al cuore.