Principe Harry, nuovo affronto della Famiglia Reale: nessuna divisa militare al funerale della Regina Elisabetta II

In occasione dei funerali della Regina Elisabetta si è creato lo scontro tra i due principi Andrea e Harry, decaduti dai titoli militari e di cui solo uno di essi potrà indossare la divisa formale per omaggiare la sovrana.

Il prossimo 19 settembre si terranno i funerali solenni della regina Elisabetta nell’Abbazia di Westminster e un problema attanaglia la famiglia reale, vedendo coinvolti i due principi decaduti. Parliamo di Andrea ed Harry, spogliati entrambi dai loro titoli militari: Andrea a causa di alcune sue azioni ritenute inaccettabili dai membri della Royal family e dall’opinione pubblica.

Il principe Harry ha perso i suoi titoli, conquistati in campo, dopo la scelta di allontanarsi dalla famiglia reale e di trasferirsi negli Stati Uniti. Il problema si pone poiché in vista dei funerali della regina ci si chiede che dovrebbe indossare la divisa ufficiale per omaggiarla.

Come se non bastasse, dopo la morte della regina numerosi cambiamenti hanno coinvolto i membri della Royal family. Dai nuovi titoli reali, alla sterminata eredità nulla è toccato ad Andrea, Duca di York, invischiato nel caso Epstein. Il duca è stato allontanato dalla Corte con l’impedimento di utilizzare il trattamento di altezza reale e la cancellazione di tutti i titoli militari. Ma mentre Andrea potrò fare l’uniforme con le Rai della madre cioè non sarà concesso al principe Harry.

L’affronto al principe Harry: niente divisa militare per omaggiare la regina

A pochi giorni dai funerali della regina Elisabetta fanno parlare di sé Harry e Andrea, militare dei caduti e spogliati dei titoli militari a causa delle vicende personali che li hanno visti coinvolti. A far discutere però e stata la scelta di concedere il privilegio di indossare la divisa militare in occasione del funerale della regina al solo principe Andrea.

Tale possibilità non è stata invece concessa al Principe Harry, che dopo essersi allontanato dalla famiglia reale a causa delle vicissitudini legate al matrimonio con Meghan Markle, oltre a non ricevere nessun tipo di eredità dalla morte della sovrana, non potrà neanche renderle omaggio con l’uniforme militare.

Perché Andrea e non Harry? Ecco la verità

Il privilegio di indossare la divisa militare è una scelta che risiede nelle mani dell’oramai sovrano Carlo III. La criticata scelta di lasciare dalle privilegio al decaduto Andrea risiede però in una ragione ben specifica. La tumulazione del corpo della regina che si terrà il 19 settembre è l’ultimo solenne saluto del popolo inglese alla sovrana, ma soprattutto dei figli alla loro madre.

Re Carlo, la principessa reale Anna, Andrea di York e il principe Edoardo accompagneranno la regina Elisabetta per l’ultima volta, e dunque la scelta di concedere ad Andrea il perduto privilegio è solo un modo per garantire continuità ad una tradizione, per rendere omaggio alla sovrana, anche se Andrea York tornerai nell’oblio una volta terminata la celebrazione funebre.