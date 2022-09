Reddito di cittadinanza, il bonus per il caro bolletta ideato per i percettori | Non c’è bisogno di richiesta

Novità in vista per chi percepisce il reddito di cittadinanza. I beneficiari del sussidio hanno diritto anche ad un bonus. Ecco tutti i requisiti per ottenerlo.

La crisi, purtroppo, non tardi a farsi sentire. Dopo i due anni di stop a causa della pandemia, molte attività sono state costrette a chiudere. Come se non bastasse, proprio nel momento in cui sembrava che si stesse per ripartire, la guerra fra Russia ed Ucraina ha iniziato a gfar sentire i suoi effetti negativi.

La Russia, difatti, ha chiuso le forniture energetiche e questo ha fatto salire alle stelle i costi dell’energia. Ormai le bollette di luce e gas hanno cifre esorbitanti, e tante famiglie non possono certo permettere di sborsarle. Di questa situazione ne risentirà un po’ tutta la popolazione, ma coloro che ne pagheranno maggiormente le conseguenze sono quelle persone che già vertono in uno stato economico non certo agiato.

Con il caro bollette c’è il rischio che quasi 9 milioni di persone vadano in povertà energetica. Di certo l’arrivo della stagione autunnale e dei primi freddi non aiuterà certo la situazione.

Il Governo si è detto pronto ad intervenire per cercare di limitare i danni, o quanto meno di aiutare i nuclei familiari in difficoltà economiche.

Caro bollette: in arrivo un bonus

Dunque per accorrere in aiuto delle peersone meno abbienti, lo Stato ha emesso un nuovo bonus. Nello specifico si tratta della riduzione dei costi delle bollette di luce e gas per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

I requisiti per richiedere il bonus

Questo nuovo bonus, ideato per aiutare le famiglie in difficoltà, è rivolto ad un gran numero di persone.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che possa essere richiesto anche da coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Difatti, per ottenere il bonus bollette è necessario avere un’attestazione ISEE inferiore ai 12 mila euro.

Altro requisito, per richiedere lo sconto sui costi di luce e gas, è avere intestata un’utenza o in alternativa avere dei familiari titolari di una fornitura centralizzata per usi domestici. Da ricordare che è possibile richiedere un solo bonus per ciascuna tipologia di spesa. Dunque l’agevolazione sarà applica sull’acqua, sull’elettricità e sul gas.

Tali sussidi non devono essere richiesti da coloro che ne hanno diritto, ma saranno applicate automaticamente, presentando la DSU per l’ISEE all’Inps.