Sergio Ramos, rivelazione shock | I suoi avversari devono avere paura in campo

Il difensore del PSG Sergio Ramos ha fatto una rivelazione choc sul suo modo di stare in campo durante le partite.

Sergio Ramos è uno dei difensori che hanno scritto la storia del calcio nel XXI secolo. Tecnica, leadership, cattiveria agonistica e anche fiuto del gol che per un centrale è sempre caratteristica particolare. Con la Spagna ha vinto tutto, così come ha fatto con la maglia del Real Madrid entrando di diritto tra le leggende dei Blancos.

Dall’estate 2021 ha lasciato la Liga e la squadra della capitale per trasferirsi al PSG delle super star Messi, Neymar, Mbappé, Donnarumma e tanti altri. La prima stagione a Parigi, però, non è stata delle migliori a causa di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per grande parte dell’annata.

Sergio Ramos ha cominciato così a giocare con continuità solo dallo scorso aprile, ma ora i problemi fisici sono alle spalle e in questa nuova stagione è sempre sceso in campo prendendosi quel suo stato di leadership anche con la maglia del PSG.

E con il club parigino, con cui comunque ha vinto la Ligue 1 al suo primo anno sotto la Torre Eiffel, l’obiettivo è quello di vincere quella Champions League già vinta con il Real Madrid ben quattro volte; oltre a 5 campionati spagnoli, 3 Supercoppe europee, 2 Coppe di Spagna e 3 Supercoppe di Spagna.

E proprio recentemente, nella massima competizione europea, Sergio Ramos si è reso protagonista di un gesto, seguito dal alcune dichiarazioni, che hanno riempito le pagine della cronaca sportiva.

Sergio Ramos in campo potrebbe uccidere: la rivelazione choc

Nella prima giornata dei gironi di Champions, il PSG ha affrontato e battuto 2-1 la Juventus al Parco dei Principi e Sergio Ramos, nel corso della partita, è andato allo scontro faccia a faccia con l’ex compagno di squadra Leandro Paredes. Mani in addosso e via al parapiglia, poi sedato dall’arbitro.

Ammonizione per il difensore spagnolo e rissa sedata. Ma quello che ha sorpreso tutti sono state le dichiarazioni di Sergio Ramos nel post partita del match contro i bianconeri.

Ai microfoni di TNT Sports, l’ex Real Madrid è tornato sul faccia a faccia con Paredes e la sua risposta ha scioccato tutti: «I litigi che nascono in campo, restano in campo. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Al termine della partita poi stringi la mano e finisce lì, ma in campo devi essere pronto a uccidere per i tuoi compagni di squadra. Non c’è niente di personale con nessuno».

Anche se sicuramente sono state dichiarazioni volutamente esagerate, Sergio Ramos ha fatto capire ancora una volta che farebbe di tutto per la sua squadra e i suoi compagni. Gli avversati sono avvisati.