Totti e Ilary, nessuno immagina cosa si nasconde nel passato della coppia | Il VIDEO sorprende tutti

Nessuno poteva immaginare cosa si nasconde nel passato della coppia più discussa dell’ultimo periodo. Un retroscena inaspettato che ha sorpreso tutti i fan.

Francesco Totti, l’intervista “della discordia”

Dall’intervista clamorosa rilasciata al Corriere della Sera da parte di Francesco Totti è scoppiata una bufera che ha travolto tutti i protagonisti dell’intricata vicenda. Totti ha usato parole al vetriolo per descrivere la fine del rapporto con la sua compagna di anni, Ilary Blasi.

Gli aneddoti raccontati hanno stupito tutti poiché sono andati a toccare anche situazioni molto intime della famiglia. Nonostante avessero dichiarato di voler mantenere i figli al riparo da tutta questa faccenda, non sono mancate allusioni riguardo ad accordi infranti sulla gestione dei ragazzi. Uno fra tutti quello di Isabel che, nonostante avesse dovuto trascorrere le vacanze insieme al papà durante il mese di agosto, è stata presa da Ilary con la scusa di un’eccessiva mancanza della mamma.

Si parla, poi, dei famosi orologi. Quei Rolex, le confezioni e addirittura le garanzie, sottratte al calciatore presumibilmente per un dispetto. Arriva, quindi, la ripicca delle borse. Totti avrebbe chiuso a chiave le preziose pochette di Ilary per farne merce di scambio.

Una vera e propria guerra, ormai anche mediatica, che si consuma a colpi di battute e frecciatine. Ilary, nel giorno della “bomba”, si è mostrata più tranquilla che mai a casa della nonna che le preparava un gustoso piatto di fettuccine. Si sta comportando da signora, ma non è chiaro se stia preparando la contromossa.

Molto probabilmente, infatti, verrà ospitata dalla sua amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove, ne siamo certi, non si risparmierà nelle dichiarazioni e vuoterà il sacco per difendersi dalle incredibili accuse dell’ex marito. Nessuno avrebbe potuto immaginare che la favola moderna di Totti e Ilary si sarebbe conclusa così. La certezza sull’esistenza dell’amore vacilla per tutti, dopo la rottura tra il principe e la principessa del popolo di Roma.

Il VIDEO che ha incuriosito il web

Ora stanno volando stracci tra i due e dal momento che gli argini sono stati abbattuti il fiume di commenti ha inondato il web. Si scava nel passato di entrambi e proprio in questi ultimi periodi è uscito fuori un video della coppia.

Nessuno, o perlomeno pochi, sapevano di una particolarità del loro trascorso. Ilary e Francesco, non molto tempo fa, avevano partecipato al doppiaggio del cartone animato i Simpson. Tra le tante puntate, una era stata dedicata addirittura a loro ed è per questo motivo che erano stati chiamati a doppiare la voce dei personaggi che li ritraevano come cartoon.

E’ uscito, quindi, un video su TikTok, che li riprende impegnati in questa attività molto lontana dalla loro professione. Appaiono ancora complici e divertiti. Guardando le immagini si stenta a credere quello che poi sarebbe successo da lì a poco. La coppia, oggi, non esiste più anche se nel cuore degli ultimi romantici rimane ancora la speranza di un lieto fine, oggi quantomeno improbabile.