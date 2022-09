Uomini e Donne, colpo di scena: stop al debutto | Non andrà in onda lunedì 19 settembre

Colpo di scena per il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il cui iniziò slitterà: ecco perché.

Da oltre due settimane sono iniziate le registrazioni della nuova stagione del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Una stagione che potrebbe regalare diversi colpi di scena.

Abbiamo già conosciuto, sui social, il primo quartetto di tronisti che saranno protagonisti della prima parte dell’anno. Tra questi, anche un incredibile ritorno, ovvero quello di Federica Aversano.

Confermatissimi, ovviamente, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre, non sarebbe ancora tramontata a Cologno Monzese l’idea della versione del dating show serale. Staremo a vedere.

Slitta l’inizio

La data annunciata per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne da parte di Mediaset è lunedì 19 settembre, ovviamente sempre al solito orario, ovvero 14.45 circa. Ma nelle ultime ore la partenza del dating show più famoso della televisione italiana è stata slittata. Lunedì prossimo, in quella fascia oraria, andrà infatti in onda uno speciale del Tg5: verranno mostrate in diretta da Londra le immagini della cerimonia del funerale della Regina Elisabetta II. Il programma, dunque, debutterà con la prima puntata soltanto martedì 20 settembre.

Intanto, sono state pubblicate le anticipazioni proprio riguardo alla prima puntata del programma. Si riprende con le discussioni: Tina avrà ancora una volta un battibecco con Pinuccia, mentre si sfiorerà la rissa in studio tra Riccardo Guarnieri e un nuovo corteggiatore della sua ex compagna, Ida Platano. I due saranno separati e, successivamente, sarà Maria De Filippi in persona a mettere pace in studio. La reazione di Riccardo fa crescere un forte dubbio: l’uomo prova ancora dei sentimenti per Ida? Intanto Roberta Di Padua, tornata in studio, accetta l’invito a cena di Alessandro.