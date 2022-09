Valentina Vignali, il panorama scompare dietro al lato B da urlo: “una dea…”

Valentina Vignali questa volta sembra aver deciso di attentare alla salute dei suoi fan pubblicando uno scatto al cardiopalma. Una passeggiata hot sulla riva del mare. Il panorama scompare dietro al suo fisico mozzafiato.

La sua carriera iniziata sui campi di basket e continuata in Tv

Valentina Vignali è una delle influencer più seguite del mondo del web, ma tutti sanno che lei “nasce” come giocatrice professionista di basket anche grazie alla sua altezza che sfiora i 180 cm. Valentina è però conosciuta soprattutto come modella e influencer ed infatti su Instagram è seguita da più di 2,6 milioni di follower che costantemente si collegano al suo profilo per godere degli “spettacoli” che pubblica.

La Vignali è nata nel 1991 a Rimini e già a otto anni inizia a praticare la pallacanestro iscrivendosi al primo corso di minibasket. In pochissimo tempo ottiene l’esordio in serie A2 tra le fila del basket Cervia con il quale gioca per i successivi tre anni. Parallelamente alla sua carriera di cestista, Valentina insegue il sogno dello spettacolo e della moda.

Muove, infatti, i suoi primi passi in TV partecipando a Miss Italia nel 2010 e, dopo due anni ottiene un ruolo nel dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne, dove viene invitata per corteggiare Francesco Monte all’epoca tronista di Maria. Da quel momento il suo volto diventa noto al grande pubblico e Valentina riesce ad ottenere numerosi ruoli in programmi televisivi e anche qualche piccola parte in pellicole cinematografiche.

Nel 2019 cede anche lei al fascino del reality show ed entra nella casa del Grande Fratello, dove riesce a raggiungere una grande fama. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto del passato della modella e cestista. Attualmente, però Valentina è fidanzata con Lorenzo Orlandi un fotografo professionista con il quale ha trascorso anche gran parte delle sue vacanze estive.

La passeggiata hot in riva al mare

Valentina è solita condividere momenti della sua vita professionale e privata sui social, in particolar modo su Instagram, e durante quest’estate ha spesso incantato il suo pubblico con immagini sensualissime. È questo il caso della foto che ha pubblicato in questi giorni. Una passeggiata hot sulla riva del mare della Polinesia.

Il panorama è spettacolare, ma è comunque offuscato dal suo fisico scultoreo che incanta i fan. Un lato B da brividi che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan che si sono scatenati nei commenti più disparati. Tra i tanti uno la accomuna persino ad una dea e come dargli torto, d’altronde.