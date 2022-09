Regina Elisabetta II, l’incredibile retroscena sui messaggi di Natale: “Non avrebbe mai…”

Sono diverse le indiscrezioni che circolano in questi giorni dopo la morte della Regina Elisabetta II: indiscrezioni e aneddoti sulla Sovrana.

Nella giornata di ieri si è tenuto il corteo funebre, nel cuore di Londra, che ha portato il feretro della Regina Elisabetta II a Westminster Hall. Qui ci sarà una veglia di quattro giorni, durante la quale i cittadini del Regno Unito potranno dare l’ultimo saluto alla Sovrana.

Lunedì 19 settembre, nella tarda mattinata, si terranno invece i funerali della Regina Elisabetta II in una Londra blindata. Sono attesi oltre 2mila tra capi di Stato e alte cariche governative.

Al corteo hanno partecipato tutti i membri della Famiglia Reale, compresi i Duchi del Sussex, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle.

Il retroscena sul messaggio di Natale

L’ultimo discorso alla Nazione della Regina Elisabetta II è stato il classico messaggio di Natale, una tradizione lunghissima della casata Windsor. Un messaggio ricco di speranza, che però è stato realizzato tramite un “trucchetto”. Stando a quanto si evince dalle indiscrezioni social, era necessario dare un aiuto alla Sovrana. Infatti: “Si dice che quando la Regina Elisabetta doveva registrare i messaggi di Natale per gli inglesi, dietro la telecamera ci fosse un assistente che le mostrava a sorpresa delle immagini ridicole per farla ridere. Perché altrimenti non avrebbe mai riso”.

La nuova Monarchia di Carlo III

Nel frattempo emergono nuovi scenari circa il nuovo corso del Re Carlo III. A quanto si apprende dai tabloid londinesi, il primogenito della Regina Elisabetta II vorrebbe snellire la Monarchia: una cerchia di persone fidatissime si occuperà degli affari della Corona. Non solo: ci sarà anche un taglio drastico ai costi.

Stando alle indiscrezioni, anche per evitare di finire nel clamore mediatico, Re Carlo III vorrebbe dare sempre meno spazio ai Duca Andrea di York – suo fratello minore – e al Principe Harry, suo secondogenito.