GF Vip7, colpo di Alfonso Signorini: arriva la star della serie Capri su Rai Uno

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, avrebbe chiuso l’accordo con l’amatissimo attore: ecco cosa è emerso.

Tra pochi giorni partirà l’avventura della nuova edizione, la settima, del programma cult di casa Mediaset, condotto con doppio appuntamento il lunedì e il giovedì da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip, su Canale 5.

Lunedì 19 settembre – anche se alcuni recenti rumors parlando di uno slittamento, ma ne parleremo più avanti – inizierà dunque la nuova edizione, anche se il cast non è stato ancora annunciato.

Per quest’anno, infatti, la produzione ha deciso di non rivelare i nomi dei concorrenti nella consueta copertina-annuncio targata Tv Sorrisi e Canzoni. Bisognerà attendere le prime due puntate del reality per conoscere il cast al completo.

L’attore entrerà nella casa

Chiaramente in queste settimane, complici anche gli indizi pubblicati dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini, sono emersi numerosi nomi dei possibili concorrenti. Soltanto in tre, però, sono stati ufficializzati: si tratta di Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Stando a quanto scrive stamane il settimanale Oggi, nella sua ultima uscita, il conduttore avrebbe chiuso per un noto ed amatissimo attore. Si legge: “Vi sveliamo che parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Signorini. E’ noto al grande pubblico per aver preso parte a fiction di successo”.

Di chi parla il settimanale? Dell’attore partenopeo Sergio Assisi, protagonista di diverse serie di successo come Elisa di Rivombrosa, Capri, Rimbocchiamoci le maniche e L’allieva. Un nome che è stato ben accolto dai telespettatori del Grande Fratello Vip. Al momento, come detto, non ci sono ufficialità in merito.