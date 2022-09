I Duchi di Sussex sempre più vicini alla Famiglia Reale: a Londra si sogna un grande ritorno

Meghan e Harry sembrano riavvicinarsi alla famiglia reale. Anche Re Carlo fa un gesto nei loro confronti che fa ben sperare sul futuro dei Sussex

Dopo la morte della regina Elisabetta il popolo inglese si raccoglie simbolicamente attorno alla famiglia reale, eccezionalmente riunita per rendere l’ultimo omaggio alla sovrana che ha regnato sull’Inghilterra per oltre settant’anni.

I funerali solenni si terranno il prossimo 19 settembre nell’Abbazia di Westminster e in attesa di quel giorno la reale è giunta al gran completo nei pressi di Londra scatenando l’attenzione mediatica sui Duchi di Sussex.

Dopo l’allontanamento dalla famiglia reale Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Dopo aver presenziato ad alcuni eventi di beneficenza in Germania e nel Regno Unito nei primi giorni di settembre, la coppia si è riunita al resto della famiglia per porgere l’ultimo saluto alla regina.

Pace fatta per i fab four?

La morte della Regina Elisabetta ha permesso il tanto atteso riavvicinamento di Harry e Meghan alla famiglia reale. O almeno è quello che sembra a guardare dalle foto che hanno riacceso la speranza nel cuore dei fan dei fab four. Negli ultimi giorni Megan è stata vista camminare insieme ad Harry accanto a William e Kate durante una visita ai tributi della sovrana defunta.

Non molte settimane fa nella prima puntata del suo podcast Meghan aveva nuovamente sottolineato la sua distanza dalla famiglia reale e la sua insofferenza verso i comportamenti e le rigide regole di Palazzo.

I duchi di Sussex fanno un passo indietro mentre Re Carlo fa un gesto inaspettato

Data la tragica circostanza Meghan Markle ed il Principe Harry fanno un passo indietro. Meghan ha però deciso di posticipare la data del prossimo episodio del suo podcast così come ha accantonato la sua apparizione al Tonight show con Jimmy Fallon.

I duchi di Sussex hanno poi cancellato una visita programmata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Manhattan. Ma il gesto più importante è stato quello di Re Carlo III che durante il suo primo discorso come sovrano alla nazione offerto un ramoscello d’ulivo ad Harry e Meghan mentre in lacrime diceva di voler “esprimere il suo amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”.