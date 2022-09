Ilary Blasi, l’intervista sconvolge l’opinione pubblica | Già sapeva come sarebbe andata a finire

Sembra che Ilary Blasi sapesse già in che modo avrebbe affrontato la situazione con Francesco Totti. Lo afferma durante l’intervista.

Sulla separazione fra il re e la regina di Roma ci hanno messo bocca proprio tutti. Pur non sapendo realmente come stavano le cose, già in tante testate hanno deciso di prendere la linea degli acchiappa visualizzazioni, sfruttando i due nomi al momento di maggior spicco. Titoli fatiscenti e parole buttate lì a caso, in cui, poi, spesso a finirci di mezzo è sempre l’articolista di turno a cui tocca il pezzo del giorno.

Dietro tutto ciò, però, c’è un modo di fare redazione ad alto livello decisionale che è divenuto un acchiappa click cavalcando l’onda. Come farsi sfuggire l’intervista ad Ilary Blasi in cui sembra capire come sarebbe stato difficile affrontare un certo tipo di relazione con Francesco Totti? Impossibile, anche se dietro c’è una famiglia e dei figli adolescenti pronti a leggere ogni cosa scritta in merito. La speranza è che siano stati ben informati dai genitori di quanto debbano evitare di leggere certa roba in rete.

La situazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi

Siamo agli inizi del 2022 e Dagospia scrive un articolo in merito a un distaccamento fra la coppia più seguita di Roma. Le smentite da parte dei due sono arrivate in gran voce, ma sembra che il tutto si sia concluso con un caos in famiglia che ha portato alla separazione. I due hanno lanciato un comunicato per comunicare le loro intenzioni e, intanto, la notizia di una nuova relazione da parte del Capitano di Roma è iniziata ad impazzare sul web.

Anche in questo caso si è detto proprio di tutto, ma alla fine Francesco Totti ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito alla situazione: “è stata lei a tradirmi per prima e mi ha rubato dei Rolex”. Parole pesanti che l’uomo teneva dentro da tempo. Il clamore mediatico che poi è scoppiato e la manfrina su “è stato lui a tradirla per primo” si è conclusa quindi in questo modo, dato che di mezzo c’erano sempre i figli, che lo attaccavano per le voci che giravano.

Le parole di Ilary Blasi sulla situazione

La donna ha rilasciato un’intervista in merito alla situazione che stava vivendo con il Capitano dell’A.S.Roma.

Alla domanda sul fatto che sarebbero riusciti a superare il tradimento dell’altro, la showgirl ha risposto con un secco “no”. Ciò fa intendere quanto già immaginasse come sarebbe potuta finire, dato quello che ha commesso, “con uno o altri uomini”, secondo Totti.