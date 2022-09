In arrivo l’Estate dei Sospetti, nuovo romanzo del Paradiso delle Signore: la serie continuerà?

Sta per arrivare L’estate dei sospetti, il secondo romanzo de Il Paradiso delle Signore. La voglia della vacanze verrà disturbata da imprevisti e sfortunate coincidenze

È da poco iniziata la settima stagione de Il Paradiso Delle Signore, l’amatissima soap in onda nel daytime di Rai 1. Come preannunciato dalle star del cast le puntati di questa stagione si rivelano giorno dopo giorno ricche di novità e colpi di scena.

Regina indiscussa di questa stagione è sicuramente la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, nuova socia del Paradiso, impegnata nel suo diabolico piano di vendetta contro il commendatore Umberto Guarnieri. Si preannunciano inoltre vari ritorni di volti già noti al pubblico.

Bisognerà attendere il prosieguo delle puntate per scoprire quali trame si snoderanno all’ombra del grande magazzino, ma per gli appassionati della soap è in arrivo un’altra bella novità.

In arrivo il romanzo “L’estate dei Sospetti”

Sta per arrivare il secondo romanzo de Il Paradiso delle Signore intitolato L’estate dei sospetti la cui autopromozione appare alla fine delle puntate della stagione 7 de Il Paradiso in onda su Rai 1 e su RaiPlay . L’uscita del è programmata per il mese di settembre 2022.

Il romanzo è edito da Rai Libri e scritto a quattro mani da Monica Mariani e Anna Cherubini. Il libro succede al primo romanzo della serie, “L’estate delle Veneri” che si colloca livello temporale tra la stagione 5 – Daily 3 e la stagione 6 – Daily 4. Dai titoli di entrambi i romanzi emerge chiaramente che la dimensione temporale in cui vanno inserite le vicende raccontate si riferisce alle estati tra una stagione e l’altra della soap.

Cosa accade nel nuovo romanzo? Ecco qualche anticipazione

La trama de L’estate dei sospetti si rivela subito particolarmente interessante. Il romanzo è ambientato nell’estate del 1963. I villeggianti si immergono nelle vacanze, accompagnati da nuove mode e tendenze, la cronaca dell’epoca e gli aggiornamenti su nomi celebri dei rotocalchi.

Nella calda estate del 1963 anche Maria Puglisi vorrebbe rilassarsi dopo l’intenso anno di lavoro all’interno del Paradiso. Lo stesso desiderio di pace e relax anima la Contessa Adelaide, pronta a trascorrere un periodo di vacanze. Questo quadro idilliaco viene però rovinato da una serie di sfortunate coincidenze che daranno del filo da torcere alle vacanziere.