Michelle Hunziker, il messaggio sui social: “Sono dimagrita perché…”

La conduttrice Mediaset Michelle Hunziker ha parlato con i suoi followers svelando alcuni retroscena della sua vita privata. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle conduttrici e star dei social più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti e famosi del piccolo schermo, grande star del mondo dello spettacolo nostrano. Stiamo parlando di Michelle Hunziker.

Dalla prossima stagione televisiva, Michelle Hunziker tornerà – ma non prima del 2023 – con altre due serate del suo show Michelle Impossible. Mentre già inverno, in coppia con Gerry Scotti, tornerà dietro al bancone più famoso della tv, quello di Striscia la Notizia.

Intanto, oggi parliamo della vita privata della conduttrice che, come sappiamo, diventerà presto nonna. Sua figlia Aurora Ramazzotti – nata dal primo matrimonio di Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti – è in dolce attesa.

Le parole di Michelle Hunziker

In questi giorni la conduttrice si trova in Germania, dove ha condotto il Festival Digitalx 2022. In alcune stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram – dove vanta oltre 5,5milioni di followers – con la sua solita ironia, la conduttrice ha parlato di quanto accaduto in mattina. Ha spiegato Michelle Hunziker parlando di una delle sue più strette e storiche collaboratrici, Laura Barenghi: “Sono denutrita, ha preparato i panini ma li ha mangiati tutti lei. A me non è rimasto niente. Sono dimagrita almeno di un chilo. È bravissima con il makeup e i capelli, mi fa dei look pazzeschi però si spazzola via tutto”.

Nella giornata di ieri, Michelle Hunziker, presso il Festival Digitalx 2022, ha intervistato la star americana Jessica Alba. Ha scritto sui social la conduttrice svizzera: “Ho approfittato di quest’evento, sono stata in ascolto per farmi ispirare da grandi manager su come far crescere le aziende sempre di più verso la sostenibilità abbinata alla digitalizzazione”.