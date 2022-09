Regina Elisabetta, il segreto custodito per 60 anni | Tutto il mondo vuole sapere

Con la morte della sovrana più amata al mondo stanno emergendo tante storie anche riguardo al suo passato, come quel segreto nascosto al mondo intero.

Dopo ben sette decenni di regno, la regina Elisabetta II si è serenamente spenta. La sovrana ha regnato a partire dal 6 febbraio 1952, attraversando un periodo storico ricco di cambiamenti.

Elisabetta, all’epoca della ascesa al trono, aveva appena 26 anni. Una giovane donna che si apprestava a salire al potere in un mondo ancora troppo dominato dagli uomini. Nonostante tutto, però, la sovrana ha saputo conquistare l’amore del suo popolo, mantenendo sempre salda la monarchia.

Non sono mancati negli anni i momenti bui, ma lei ha saputo affrontarli e superarli sempre. Gli anni 90′ sono stati segnati da duri colpi, come i divorzi dei suoi figli e la morte di Diana. Soprattutto quest’ultimo evento ha messo veramente alla prova la sovrana e la monarchia stessa. Tuttavia, per quanto il popolo amasse la defunta principessa, la madre di Carlo è stata in grado di riportare la stabilità e l’armonia nel suo regno.

Elisabetta II: la nascita di una sovrana

Era il 21 aprile 1926, il Duca di York e sua moglie Elisabetta annunciano la nascita della loro primogenita. Alla bambina sarà dato il nome di Elisabetta, come sua madre. Il padre era il principe Albert, diventato poi re Giorgio VI, in seguito all’abdicazione di suo fratello maggiore.

La sua nascita non destò molto scalpore. Pur essendo la bambina terza in linea di successione, la sua salita al trono sembrava davvero impossibile, dato che suo zio Alberto avrebbe facilmente potuto avere dei figli. Alla morte di suo nonno Giorgio V, difatti, suo zio Alberto sali al trono, salvo poi abdicare poco dopo, in favore del fratello per sposare una donna divorziata.

Elisabetta, così è diventata seconda in linea di successione, ed alla morte prematura del padre è diventata la sovrana del Regno Unito.

Elisabetta II: i segreti della sovrana

Elisabetta II ci ha lasciati lo scorso 8 settembre, all’età di 96. Il suo è stato uno dei regni più longevi della storia dell’umanità. La sovrana non ha mai voluto abdicare in favore del figlio, nonostante l’età ormai avanzata.

Con la sua dipartita iniziano a circolare tante storie riguardo al suo passato. Si parla anche di qualche segreto. come la lettera scritta nel 1985.

Elisabetta II e la lettera per i cittadini di Sydney

La lettera segreta è un messaggio scritto a mano e rivolto a cittadini di Sydney. Le istruzioni della monarca sono molto chiare: la lettera non potrà essere aperta per altri 63.

La missiva, al momento, è nascosta nell’edificio più importante della città australiana e potrà essere letta solo nel 2085. Prima di allora questa capsula del tempo resterà avvolta nel mistero.