Wanda Nara, il seno si scopre e i fan vanno in estasi | Immagini non adatte ai deboli di cuore

È ancora estate per Wanda Nara che, quindi, continua a spogliarsi sul web. Questa volta l’immagine con il seno in primo piano ha mandato tutti i fan in visibilio. Una visione…

Wanda Nara in questo periodo fa da pendolare tra l’Argentina e Istanbul, ma sembra avere anche il tempo per qualche attimo di svago. La foto che pubblica online, infatti, la riprende durante una gita in barca. In questo periodo, però, Wanda Nara e Mauro Icardi sono impegnati nel trasferimento di tutta la famiglia nella capitale turca.

L’improvviso trasferimento ad Istanbul della famiglia Icardi

Il calciatore, infatti, dopo aver chiuso il contratto con il club Galatasaray, è pronto per iniziare gli allenamenti. L’improvviso trasferimento, però, ha scombussolato la famiglia che non si è persa d’animo e ha subito cercato una nuova sistemazione. Wanda si è detta molto soddisfatta del comportamento dei suoi ragazzi che si sono adattati in poco tempo al nuovo assetto familiare.

Dopo aver iniziato la scuola in Argentina, si sono riorganizzati per affrontare un nuovo primo giorno di scuola, questa volta a Istanbul. In pochissimo tempo, la famiglia Icardi ha trovato casa, scuola e ha trasferito tutti i suoi averi in Turchia. Wanda, però, deve fare i conti con le registrazioni del programma argentino corrispondente al nostro Cantante Mascherato.

Per questo impegno preso qualche tempo fa, infatti, la procuratrice e moglie di Icardi deve fare la spola tra l’Argentina e la Turchia. Non certo un viaggio leggero, ma la donna si mostra determinata per portare a termine i suoi impegni con la TV Argentina.

Wanda, infatti, si deve presentare a cadenza regolare in studio per la registrazione delle puntate del talent show. Lei racconta di avere un ottimo rapporto con tutti i suoi colleghi e soprattutto con i produttori che non si sono minimamente lamentati della situazione. Wanda, d’altronde, dichiara di essere ossessiva nel suo lavoro e, dopo aver firmato il contratto, ha preso coscienza che rispettare tutti gli impegni sarebbe stato gravoso, ma sicuramente uno stimolo in più per la sua carriera sempre più in crescita.

Lo scatto in bikini ha infiammato il web

Incredibile ma vero, l’ex modella trova anche il tempo per rilassarsi al mare e la sua foto in bikini, forse una delle ultime per quest’anno, manda un’altra volta i fan in estasi.

Il costume indossato mette in bella mostra le sue forme prosperose. “Esiste qualcosa di più bello del mare”, commenta così l’Argentina, ma i suoi fan più che il mare si sono soffermati ad ammirare la sua bellezza. Ancora una volta Wanda ha colpito nel segno anche perché la camicia da uomo indossata con malizia rende l’immagine ancora più sensuale.