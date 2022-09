Whatsapp, la funzione che tutti aspettavano è arrivata | Adesso si può chattare in incognito

Il cellulare è ormai un’estensione della persona, dato che è fondamentale per comunicare con gli altri. Una delle applicazioni più utilizzate risulta essere Whatsapp. Le chat segrete non sono più solo un sogno.

Ormai la maggior parte delle persone non riesce a vivere senza utilizzare il proprio cellulare. Difatti tendiamo a portare tale dispositivo ovunque: al lavoro, al mare, in vacanza, al ristorante.

Essere in comunicazione con gli altri è fondamentale. Tutto ciò è possibile grazie a Whatsapp, un servizio di messaggistica immediato e gratuito. Per utilizzarlo bisogna semplicemente registrarsi con il proprio numero di cellulare. Inoltre tale applicazione può funzionare anche sul computer.

Tuttavia su Whatsapp tutti possono vedere se sei o meno online. Questo dettaglio può infastidire qualcuno che ci tiene particolarmente alla propria privacy.

Brian Acton e Jean Koum, creatori di Whatsapp, lavorano costantemente per migliorare le funzioni del sistema. Di recente, gli ideatori dell’applicazione hanno annunciato che ben presto ci sarà l’introduzione di una nuova opzione: le chat segrete. Non tutti, però, potranno averle. Scopriamo come fare.

Ecco le novità di Whatsapp

Dunque ci saranno notevoli novità per quanto riguarda Whatsapp. Sembra impossibile crederci ma è così. Alcune cose che prima potevano sembrare assurde, ora saranno realizzabili. Difatti si potrà abbandonare un gruppo senza che nessuno se ne accorga, o ancora recuperare delle chat cancellate.

Si potrà, inoltre, messaggiare in incognito. Questa svolta potrebbe avere dei risvolti sia positivi che negativi. In pratica potrai inviare messaggi senza che il destinatario veda il tuo numero.

Chat segrete di Whatsapp: ecco chi può averle

Dunque sarà possibile comunicare in incognito. Tuttavia non tutti potranno accedere a queste nuove funzioni.

Per prima cosa bisogna avere un sistema operativo Android. Se non possiedi un telefono Android ti toccherà aspettare. Dopo dovresti creare un nuovo profilo invisibile, per poi ideare un gruppo nella sezione della rubrica con un nuovo nome.

Fatto ciò si può poi passare alla fase vera e propria. Sarà necessario realizzare una lista di contatti a cui voler nascondere il proprio stato on-line. Vai in impostazioni, seleziona la voce contatti da visualizzare e personalizza la lista.

Dunque in un gruppo ci saranno coloro che possono vedere se siamo online, mentre in un altro gruppo saranno inseriti i nostri contatti a cui non vogliamo far sapere se siamo online. Finalmente, dunque, le chat segrete sono arrivate e quello che fino ad oggi è stato solo un desiderio di molti, da ora sarà una realtà.