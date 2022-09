Aurora Ramazzotti, rompe il silenzio sulla gravidanza: “Ogni cosa…”

Aurora Ramazzotti vola a Siviglia per il concerto di Eros Ramazzotti e stremata dalle domande sulla sua gravidanza fa un appello alla stampa

Aurora Ramazzotti lascia Milano per qualche giorno per raggiungere Siviglia dove si è tenuta la prima del tour mondiale di Ross Ramazzotti. Accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza, Aurora ha preso parte all’immancabile appuntamento che dimostra l’indissolubile legame che la lega al padre Eros.

Un momento di relax per la giovane conduttrice che nelle ultime settimane deve fare i conti con la valanga di indiscrezioni sulla sua gravidanza, tema estremamente delicato sul quale ad oggi non si è mai volutamente espressa.

In molti non hanno apprezzato l’eccessiva insistenza nei confronti della giovane neomamma tanto che a chi a Siviglia a chi le ha chiesto un commento sul bebè in arrivo ha risposto gelidamente: “No comment, rispettate il mio silenzio”.

Aurora Ramazzotti fa un appello alla stampa: “Ogni cosa a suo tempo”

Aurora Ramazzotti vola a Siviglia per assistere al primo concerto del tour mondiale di Eros Ramazzotti, accompagnata da Goffredo Cerza. La coppia testimonia le proprie giornate tramite video e foto postati sui social ma la tranquillità di un soggiorno spagnolo viene però ancora una volta disturbata dalle insistenti domande sulla gravidanza di Aurora.

La conduttrice evidentemente stizzita dopo essersi trincerata dietro un no comment fa un appello alla stampa dichiarando: “Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”. Solo qualche giorno fa sono state pubblicate su un noto settimanale delle foto che la ritraggono con la parvenza di un pancino e, secondo quanto si legge tra le pagine del rotocalco, il silenzio è dovuto alla volontà di far trascorrere i primi più delicati mesi della gravidanza.

Eros Ramazzotti dal palco stupisce sua figlia

Eros Ramazzotti nel suo nuovo disco ha inserito anche la canzone Aurora dedicata proprio alla figlia. Nel corso dell’evento intercettata da Agi ha dichiarato: “E’ il più bel regalo che mi abbia mai fatto. Un brano che è mio, ma è di tutti e mi piace molto questo senso di condivisione”.

Il concerto è stata anche l’occasione per un momento davvero emozionante per la giovane Aurora quando Eros dal palco sapendo della sua presenza tra il pubblico stupisce tutti dicendo: “Accendi le luci, fammi vedere mia figlia”.