Christian De Sica: “dopo lo spettacolo sono crollato..” | Il dolore è stato troppo forte

Le parole di Christian De Sica in merito a un momento molto preoccupante stanno facendo il giro del web. Non ce l’ha fatta a sopportare l’urto.

Chi non li conosce, forse, non ha mai visto la tv nel nostro paese. Si tratta di una coppia padre e figlio che è riuscita a mettere il sorriso sulle labbra di chiunque li abbia guardati. Quando uno dei due ha vissuto un disagio fisico importante, però, l’altro non è riuscito ad affrontare la situazione sul palcoscenico ed è crollato. Quest’ultimo è Christian De Sica, che ha voluto parlare di un momento in cui il padre Vittorio stava affrontando una bruttissima malattia.

Stiamo parlando di due emblemi del cinema italiano. Un misto di comicità ed eleganza che nessuno riuscirà mai ad imitare. Il padre Vittorio ha fatto la storia vera del grande schermo, ma il figlio non è stato da meno. Il primo ha interpretato dei ruoli anche seriosi, per dare dimostrazione delle sue grandi doti artistiche. Il figlio, invece, ha preferito mostrarsi specialmente per il suo lato comico, ma anche quello più classico lo sa interpretare nel miglior modo.

Il video sul web di Christian De Sica

Di recente è stata pubblicata sul social network di Tik Tok un’intervista al figlio di Vittorio De Sica. L’uomo ha voluto parlare del momento in cui il padre era all’ospedale, mentre lui si trovava sul palcoscenico a lavorare. “Sono riuscito a lavorare, ma dopo lo spettacolo sono crollato”, ha affermato l’attore. Il momento era dei peggiori e non poteva far altro, data la gravità dell’episodio.

Gli ultimi istanti della vita di Vittorio De Sica

“Mi ha chiamato mia madre e mi ha informato che mio padre stava per morire”, ha affermato il comico. Eppure, con tutte le forze morali che gli erano rimaste è riuscito ad andare in scena “a far ridere”. Un gesto da vero professionista, anche se alla fine non è riuscito a reggere l’urto. Una volta finito lo spettacolo si è recato in Francia, dove il padre era ricoverato.

“Dammi del Whisky”, gli ha detto il padre, che però era solito bere vino. Il video condiviso su Tik Tok dalla pagina silvester329 mostra tutta l’emozione nel raccontare gli ultimi attimi di vita dell’uomo. “Facevamo finta di non sapere che stava per morire”, ha aggiunto Christian De Sica. “Mi ha anche detto, guarda che bel fondo schiena quell’infermiera”, provò a sdrammatizzare e a strappare una vitale risata al figlio e ci riuscì.