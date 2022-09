Jessica Selassié e l’ex tronista: il flirt che sta infiammando i social

Jessica Selassiè si frequenta con un ex tronista di Uomini e Donne? Lui insinua il dubbio ma poi dice di non poter commentare

Pare sia nata una nuova coppia negli ultimi giorni, o forse no. Nelle ultime ore si fa strada la notizia di un flirt tra l’ex vincitrice del GF Vip Jessica Selassié e Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne e il merito sarebbe proprio di Fioravanti.

L’ex tronista ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers quando nel corso di una diretta su Instagram ha dichiarato: “Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”

Matteo si riferiva alla sua donna ideale e agli occhi dei follower più attenti sono subito risaltate le somiglianze con Jessica Selassié.

Matteo Fioravanti fa il primo passo ma poi preferisce il silenzio

L’ex tronista Matteo Fioravanti svela il suo prototipo di donna ideale e dalle sue parole pare riferirsi proprio a Jessica Selassié. Come se non bastasse alcuni utenti dei social hanno notato alcuni movimenti strani tra i due che si seguono reciprocamente. Inoltre, l’ex tronista avrebbe messo dei like alle sue foto.

Proprio durante la sua diretta qualcuno gli ha chiesto: “Dopo il GF Vip hai svelato il tuo apprezzamento per Jessica Selassié, dopo averla conosciuta pensi ci sia stato feeling? “. La sua risposta è stata: “Non commento, non posso commentare. Non puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare”.

Matteo Insinua mentre Jessica Selassié pensa al lavoro

Matteo Fioravanti mantiene dunque il mistero su Jessica Selassié mentre la vincitrice della scorsa edizione del GF Vip appare tutta concentrata sul suo lavoro. Nuovi progetti in arrivo per lei anche se ad oggi preferisce mantenere il riserbo.

Jessica infatti ha tenuto a salutare il suo pubblico dopo un breve periodo di assenza dei social. Ha così annunciato tramite le storie Instagram: “Ciao a tutti! Allora non sono sparita ma sto lavorando a un progetto bellissimo e tra poco vi svelerò qualcosina”.