Luca Tommasini, svela i segreti più intimi del famoso cantante | Nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare

Nel corso di un’intervista il coreografo Luca Tommasini ha svelato i segreti più intimi di uno dei cantanti più famosi al mondo.

Noto ballerino, coreografo e direttore artistico, Luca Tommasini ha lavorato con alcuni degli artisti più famosi a livello internazionale. Da sempre appassionato di danza, da bambino ha frequentato la scuola di Enzo Paolo Turchi prima del suo debutto nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni.

Ha preso parte a numerose trasmissioni, tra cui “Festival” in qualità di primo ballerino insieme alla collega e amica Lorella Cuccarini. Negli anni novanta si è trasferito negli Stati Uniti, dove è stato selezionato per entrare a far parte del corpo di ballo di Madonna.

Una carriera internazionale

Oltre alla regina del pop, ha lavorato per cantanti del calibro di Diana Ross, Janet Jackson, Prince, Michael Jackson e Whitney Houston. Tommasini è stato coreografo e direttore artistico di numerosi film, eventi musicali e trasmissioni televisive tra cui “Carramba! Che sorpresa”, “Stasera pago io”, “X Factor” e il Festival di Sanremo.

Grazie al suo lavoro ha conosciuto alcune delle più grandi celebrità nazionali ed internazionali. Il coreografo ha parlato delle sue esperienze in diverse occasioni, lasciandosi andare anche ad alcune rivelazioni inaspettate.

Recentemente ha svelato i segreti più intimi di un cantante che ha lasciato il segno nel mondo della musica. Conosciuto con il soprannome “The Artist” e destinato a passare alla storia come uno dei migliori di tutti i tempi, si tratta di Prince.

Il regolamento di Prince

Come spiegato da Tommasini, Prince aveva un regolamento tutto suo per le donne con cui andava a letto. A quanto pare il cantante era molto esigente e dettagliato: “La donna doveva andare a letto con i tacchi, poi doveva rimanere sempre con i tacchi. C’era scritto dove guardare, come respirare, cosa dire nel momento in cui tu raggiungi…” ha iniziato a spiegare Tommasini.

Prince aveva della vere e proprie regole per le sue partner. Il cantante voleva controllare anche i più piccoli particolari, compreso il modo in cui complimentarsi a fine rapporto. Il regolamento spiegava anche come comportarsi il mattino seguente.

“Doveva svegliarsi prima lui. Se sei sveglia tieni gli occhi chiusi finché lui non viene lì truccato, pettinato, vestito e ti dà il buongiorno. Lì apri gli occhi” ha precisato il coreografo. D’altronde, per Prince è sempre stato fondamentale averte uno stile impeccabile.