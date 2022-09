Riconoscete questa donna? Oggi è ancora più bella ed è la moglie di un famosissimo presentatore

In tanti la riconosceranno da questa foto in giovane età. Si tratta di una showgirl moglie di un famoso presentatore.

Oramai sul web si trovano le fotografie di tantissime persone, anche degli anni passati. In tanti amano andarci alla ricerca, per cercare di comprendere quanto siano cambiate, specie se si tratta di notorietà nel mondo dello spettacolo. Quella che noi di Direttanews abbiamo scovato, è una fotografia scattata a una donna con in braccio una bambina. In tantissimi l’avranno riconosciuta sin da subito, dato che sulle tv nazionali è molto presente.

Si tratta di una showgirl che è divenuta moglie di un famosissimo presentatore televisivo. I due hanno condiviso la crescita di tre figli: Silavia, diciannovenne, Giovanni, diciottenne e Adele, tredicenne. Si è parlato di recente di una crisi di coppia, ma i due sembra stiano ancora insieme.

Chi è la donna che ha sposato il famoso presentatore

Tutti la conoscono per aver preso parte alle recenti puntate del Grande Fratello Vip. Qui, si è mostrata all’altezza del ruolo affidatole, dato che si è dimostrata un’ottima opinionista. I suoi contrasti con l’altra collega Adriana Volpe poco l’hanno toccata, dato che ultimamente è stata anche riconfermata al fianco del presentatore Alfonso Signorini. Il marito, invece, è noto alla tv, specie per i programmi Ciao Darwin e Avanti un altro.

La donna nella foto e il presentatore

Sembra chiaro che stiamo parlando della famosissima coppia Bruganelli-Bonolis. L’immagine in copertina è stata scattata insieme alla figlia ed è stata inviata da quest’ultima alla madre, con delle parole al miele che Sonia Bruganelli ha voluto condividere sul proprio profilo di Instagram. “La certificazione di un lavoro ben riuscito”, ha scritto la mamma alla fine della scritta condivisa.

La figlia che le ha inviato tale immagine è Adele Bonolis, che è stata taggata dalla madre, con gli hashtagh minime e nonèsemprefacile. Gli oltre 6 mila like dimostrano quanto amore possano avere i suoi fan nei confronti di questa bellissima famiglia. Inoltre, vi sono decine di commenti ad affermare questa asserzione.

Le parole che la ragazza ha scritto alla madre sono: “guarda qua quanto sei bella”. Sintomo di quanta affezione vi sia fra le due. Una gioia per gli occhi di ogni madre e di ogni componente di una famiglia, visto che è stupendo riuscire a dirsi determinate parole, anche se non avviene spesso fra genitori e figli.