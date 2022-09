Rocco Siffredi, l’episodio al limite che ha imbarazzato persino lui | “Avevo una vergogna addosso”

Rocco Siffredi è stato il protagonista di innumerevoli pellicole porno, ma c’è un episodio così al limite da aver messo in imbarazzo anche lui. “Avevo una vergogna addosso…” ha raccontato.

Siffredi è il più celebre attore hard della scena nazionale ed internazionale. Negli anni ha sdoganato la sua immagine e l’ha imposta anche nel mondo dello spettacolo popolare. Ha preso parte, infatti, durante la sua carriera, anche a diversi reality show che lo hanno avvicinato al grande pubblico.

Il vero nome di Rocco Siffredi e Rocco Antonio Tano, ma il suo nome d’arte è ispirato a Roch Siffredi, il protagonista di un film gangster i cui panni sono stati indossati addirittura da Alain Delon.

Rocco Siffredi, il suo passato nella Marina Mercantile

I suoi esordi sono molto lontani dal cinema porno. Non appena sedicenne, infatti, Rocco si è arruolato nella marina mercantile per poi trasferirsi nella capitale francese dove ha raggiunto suo fratello che abitava lì da qualche tempo. I primi lavoretti sono stati presso il ristorante di famiglia dove si è impiegato come cameriere.

Da ragazzo si è avvicinato al mondo del porno per una mera casualità. Entrato, infatti, in un locale a luci rosse ha incontrato Gabriel Pontello che negli anni ’80 era un produttore e un attore porno famosissimo soprattutto in Francia. E’ stato lui colui che ha introdotto Rocco nel cinema hard. Lo ha presentato a Marc Dorcel e così ben presto Siffredi ha ottenuto la prima partecipazione ad un film a luci rosse intitolato Belle d’amour.

Rocco ha continuato ad abitare a Parigi dove ha conosciuto una indossatrice inglese, Tina con la quale ha iniziato una travolgente storia d’amore. In un primo momento a causa del sentimento che provava per Tina, aveva deciso anche di allontanarsi dal cinema porno e di trasferirsi a Londra per intraprendere la carriera di modello. Ma sopraggiunta la separazione dalla donna, è riuscito a rientrare nel giro del cinema hard e da quel momento, dopo il fortunato incontro con Moana Pozzi, è diventato quello che tutti oggi noi conosciamo, l’attore hard più celebre degli ultimi anni.

L’episodio che è riuscito a fare imbarazzare anche Rocco

Rocco, in una recente intervista nel salotto di Giletti, ha ammesso che la sua sessualità è sempre stata molto forte. Fin da bambino, infatti, sentiva il bisogno di praticare autoerotismo ed è stato proprio questa la causa di un episodio che lo ha messo in forte imbarazzo.

All’età di 11 anni è stato sorpreso dalla mamma mentre praticava l’auto-amore e fu proprio quell’evento che lo fece vergognare tantissimo. Per qualche ora non riuscì ad uscire dal bagno, ma non appena rincontrata la mamma capì che lei non aveva espresso alcun giudizio negativo nei suoi confronti. Da quell’evento capì che la avrebbe avuta sempre dalla sua parte e questo lo rese ancora più forte per affrontare quella che poi sarebbe diventata la sua vita.