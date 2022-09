Sabrina Salerno, torna a far sognare i fans: le curve diventano pericolose | Da tempo la immaginavano così

Sabrina Salerno ha segnato un’epoca e continua a farlo sfruttando molto i social. Ogni suo scatto è una pioggia di like ed interazioni.

Difendere i diritti delle donne è ormai diventato fondamentale in tutti i campi. nonostante ci sia ancora tanto da fare per eliminare le discriminazioni, anche a livello remunerativo a parità di lavoro. Farlo negli anni ’90 era però certamente inusuale e non poteva che fare discutere. Perché quindi non farlo con una canzone, che può rendere il tutto più leggero? quello che avevano fatto Sabrina Salerno e Jo Squillo, che avevano dimostrato di credere fortemente nelle parole del loro brano.

Sabrina Salerno e Jo Squillo: un duo che ha fatto sognare

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”, questo diceva il ritornello di “Siamo donne”, brano che ancora oggi molti amano canticchiare e apprezzano per il ritmo travolgente. In realtà quella canzone aveva un enorme significato, soprattutto per l’epoca in cui è stata realizzata.

L’obiettivo era quello di invitare tutti a non guardare una donna solamente per l’aspetto fisico, ma a guardare cosa ci sia dietro l’esteriorità. E nonostante siano passati più di trent’anni da quando quella canzone è diventata nota la situazione sembra essere cambiata solo parzialmente. In diversi settori, infatti, le donne vengono guardate ancora con sospetto e devono faticare per dimostrare il loro valore.

Ancora adesso, però, è impossibile non ricordare quella hit come un inno alla femminilità, Ed è per questo che Jo Squillo non aveva nascosto la sua delusione per non essere stata invitata al Festival di Sanremo 2020 da Amadeus, che aveva invece voluto al suo fianco Sabrina. Quella sarebbe stata l’occasione per rilanciare un messaggio che resta attualissimo.

Sensuali come sempre: il tempo non sembra passato

A distanza di anni Sabrina e Jo sono rimaste in ottimi rapporti, a conferma di come sia possibile essere amiche senza essere invidiose di una collega.

“Mi vuole molto bene, abbiamo fatto un percorso bellissimo – aveva raccontato Jo a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ –. Sono io ad averle chiesto di cantare insieme, lei eramolto più famosa di me. Le dissi l’importante che tieni fuori il tuo manager che voleva cambiare il testo della canzone. È stato molto bello”.

Entrambe continuano a credere nel messaggio che questo brano vuole mandare: “Bisogna ribadirlo 1.500 volte al giorno. Le donne fanno ancora il doppio della fatica per raggiungere certi traguardi” – ha ribattuto Sabrina.

Nonostante non abbiano più avuto modo di collaborare, le due non mancano, appena ne hanno la possibilità di sentirsi e vedersi. Pur avendo ormai superato il mezzo secolo di vita, entrambe hanno un fisico che fa invidia anche alle più giovanissime. Non a caso, hanno fatto sognare i fan che le amano con l’ultimo scatto pubblicato sui social.