Salvatore esposito, è finita l’era dello spietato Gerry Savastano | Quello che fa per la mamma è commovente

Abbiamo tutti amato Salvatore Esposito per la sua interpretazione di Genny Savastano in “Gomorra”. Ora, però, scordatevi quell’uomo. Salvatore ha lasciato tutti a bocca aperta per quello che ha fatto a sua madre.

Non sempre le immagini che gli attori mostrano in tv fanno vedere il vero aspetto del personaggio che interpreta le parti. Molti possono sembrare persone molto scontrose, mentre nella vita reale sono affabili, altre genuine, mentre al contrario sono montate nella quotidianità. Le macchine da ripresa possono fare dei miracoli in questo senso e nessuno se ne rende conto, finché non si incontra il soggetto interessato si vedono, oppure non si notano i gesti che fa.

Anche per Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, la situazione è la stessa. Tutti hanno imparato a conoscerlo nella serie di Gomorra, in cui sembra essere un personaggio duro e schivo. Eppure, chi lo conosce e lo vive tutti i giorni, sa bene quanto sia tutto l’opposto. La bravura dell’artista si riversa anche in questo modo di cambiare il suo essere, senza farlo notare al pubblico pagante.

La crescita del piccolo Genny Savastano

Oggi il ragazzo ne ha fatta di strada. Dalle scorribande per Scampia, per poter girare la serie di Gomorra, è arrivato all’apice della notorietà nel mondo dello spettacolo. Interpreta delle parti di ogni genere, data la sua enorme dote comunicativa e di espressione. Un vero e proprio talento della tv e del cinema nostrani, che è riuscito a farsi anche conoscere sugli schermi internazionali.

Il gesto verso la madre di Genny Savastano

Nella serie tv Gomorra tutti gli amatori del genere sanno che la madre era la temibile Donna Imma. Nella realtà, invece, la sua vera mamma è Assunta Vitagliano ed è molto nota anche sul web, specie per i canali social che gestisce. La signora è solita condividere vari tipi di video, ma alcuni in assoluto sono i suoi preferiti.

Si tratta di quelli del figlio, Salvatore Esposito, che ormai fra tv e cinema ne ha da fare. Lui la ama e lo si è notato dal gesto che ha fatto di recente per lei. Il ragazzo ha incontrato un attore che la madre adora: “vede i tuoi film anche in turco”, ha affermato in un video indirizzato alla madre.

Si tratta dell’attore Can Yaman, molto apprezzato, specie, dal pubblico femminile. Si tratta di un ragazzo turco, noto dal 2017 nel nostro paese per le varie serie tv in cui ha preso parte come personaggio di spicco.