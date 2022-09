Victoria e sua nuora Nicola non si sopportano: “Sfrutta il nome di suo figlio per fare carriera”

Victoria Beckham teme per il futuro di suo figlio e la causa sarebbe la donna che ha scelto di sposare.

Tempi duri in casa Beckham. Un clima di guerra fredda ha pervaso la famiglia a causa delle tensioni tra Victoria Beckham e la neo sposa del di suo figlio Brooklyn, Nicola Peltz. Alcune fonti vicine all’ex Spice Girls e stilista raccontano dei dissapori intercorrenti tra le due donne, a causa dell’opinione negativa che Victoria nutre nei confronti della consorte di suo figlio.

In primo luogo Victoria ha accusato Nicola Peltz di aver allontanato il figlio Brooklyn dalla sua famiglia, ma soprattutto ritiene che si sia trattato di un matrimonio solo di interesse e che dunque Nicole abbia sposato suo figlio per mera convenienza.

La Peltz proviene da una delle famiglie più ricche d’America essendo figlia dell’uomo d’affari miliardario Nelson Peltz e della terza moglie, l’indossatrice Claudia Heffner. Sebbene abbia tentato sin da giovane di intraprendere la carriera d’attrice il suo nome è salito all’onore delle cronache solo grazie all’unione col figlio di David e Victoria Beckham.

Una fonte vicino a Victoria Beckham svela tutto

Una madre farebbe di tutto per proteggere i suoi figli e Victoria Beckham lo sa bene. L’ex Spice Girl pare sia su tutte le furie dopo il matrimonio tra suo figlio Brooklyn e la giovane Nicola Peltz accusata dalla stilista di aver sposato suo figlio per mera convenienza e tornaconto personale. Un insider vicino alla stilista ha raccontato i timori di Victoria per il futuro di suo figlio.

La fonte ha rivelato:“Vic dice che Nicola non è più la ragazza adorabile che hanno conosciuto i primi tempi. Nicola non era molto famosa prima di incontrare Brooklyn. Certo, è sempre stata ricca, ma era un’attrice con all’attivo solo piccoli film. Da quando ha sposato un Beckham la sua fama è arrivata alle stelle. Questo è il peggior incubo di Vic, vedere qualcuno che sfrutta il suo nome e fa a pezzi la sua famiglia”.

Il timore di David e Victoria

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si sono conosciuti e innamorati nel 2019. La proposta di matrimonio è arrivata pochi mesi dopo ma il grande giorno è stato rinviato più volte a causa della pandemia.

La fonte vicina ai Beckham ha poi dichiarato: “Beckham sono sempre stati molto protettivi nei confronti dei loro figli. Brooklyn ha sempre avuto ragazze che gli stavano addosso perché in cerca di fama. Quando è arrivata Nicola sembrava tutto perfetto. Vic e David sapevano che suo padre era un miliardario, quindi erano sicuri del fatto che non fosse in cerca di ricchezza. Inoltre sembrava davvero desiderosa di voler far parte della famiglia. Ora invece sembra più affamata che mai di fama e popolarità”.