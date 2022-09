Wanda Nara, la scollatura copre solo i capezzoli | L’argentina questa volta ha osato troppo

Questa volta sembra che Wanda Nara abbia deciso di attentare alla salute dei suoi fan. L’outfit che indossa è veramente estremo. La scollatura copre solo i capezzoli.

Sta attraversando un periodo di estremo successo l’Argentina più famosa d’Italia. Dopo la notizia dell’ingaggio del marito Mauro Icardi nelle file del Galatasaray, la famiglia si è trasferita in fretta e furia nella capitale turca dove vivrà per i prossimi tempi.

Nonostante il trambusto che ha attraversato la coppia durante questi mesi estivi, oggi Mauro e Wanda sembrano più affiatati che mai e sono pronti ad affrontare la nuova stagione lavorativa in sintonia, venendosi incontro uno con l’altra per far ‘sì che entrambi possano crescere nel proprio ambito professionale.

Il trasferimento ad Instanbul e i suoi impegni in Argentina

Wanda Nara, infatti, aveva recentemente firmato un contratto con la televisione Argentina per le registrazioni del format corrispondente al nostro Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Ecco perché la procuratrice di Icardi sarà costretta in questi mesi a fare la spola tra l’Argentina e Istanbul. Un viaggio impegnativo che mette in difficoltà Wanda, ma al quale assolutamente non vuole rinunciare. Lei stessa, infatti, dice di volersi impegnare per rispettare tutti gli impegni presi.

In poco tempo è riuscita a trovare la scuola dei ragazzi che si sono trovati ad affrontare per due volte il primo giorno di scuola. Qualche tempo fa, avevano infatti iniziato in Argentina e poi, all’improvviso, si sono dovuti riadattare ad Istanbul. Fortunatamente, come lei stesse dichiara, sono dei ragazzi abituati ai cambiamenti e per questo non hanno avuto problemi ad affrontare lo sconvolgimento familiare improvviso.

D’altronde la carriera del marito è importante per il loro assetto ed, ormai da tempo, hanno deciso di seguirlo nei suoi spostamenti per non ostacolarlo nella sua carriera calcistica. Wanda, quindi, volerà spesso in Argentina per andare nello studio del talent show.

L’outfit estremo per andare in Tv

In occasione di una registrazione recente della trasmissione, Wanda ha indossato un outfit a dir poco estremo. La tuta nera a stampa a fiori rossi, le sta d’incanto, ma la scollatura dell’abito è veramente esagerata. Arriva fino all’ombelico e praticamente riesce a coprire solo i capezzoli del seno prosperoso dell’ex modella.

Le sue forme, quindi, sono messe in bella mostra e i fan sono andati letteralmente in delirio. Wanda, però, non è nuova a questo tipo di provocazioni e, durante tutta quest’estate, ha deliziato i suoi follower pubblicando immagini da far girare la testa a chiunque. Questa è solo un’altra e, siamo sicuri, non bisognerà aspettare poi troppo per poterla riapprezzare in una nuova serie di scatti al cardiopalma.