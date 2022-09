Andrea Delogu, la novità che tutti aspettavano | “È la cosa più importante che abbia fatto”

In video postato su TikTok Andrea Delogu ha condiviso una notizia che ha reso molto felici i suoi fan. Non stavano aspettando altro.

Andrea Delogu è una conduttrice molto amata e seguita, non solo in televisione ma anche sui social network. Nelle scorse settimane l’abbiamo vista alla conduzione del Tim Summer Hits insieme a Stefano De Martino.

La sua carriera ha avuto inizio nel 2002 all’interno del corpo di ballo delle “Letteronze” nello show “Mai dire domenica”. In poco tempo è riuscita a farsi notare ed è passata alla conduzione del magazine “Vetrina” e “Top of Vj”.

Nel frattempo ha preso parte a diverse trasmissioni insieme a Barbara Clara, con la quale ha fondato il duo musicale Cinema2. Successivamente ha dato vita al duo Stokhlogu insieme ad Ema Stokholma.

Oltre alla conduzione

Nel corso della sua carriera la Delogu ha condotto numerosi programmi televisivi: “Il processo del lunedì”, “Dance Dance Dance”, “La vita in diretta Estate” e “Ricomincio da Raitre” sono solo alcuni. Quest’anno è iniziata una nuova avventura al timone della trasmissione “Tonica”.

Oltre alla conduzione, si è dedica alla recitazione prendendo parte ad alcuni film, tra cui “Ti stimo fratello”, “La settima onda” e “Divorzio a Las Vegas”. Inoltre nel 2014 ha esordito come autrice con il suo primo libro “La collina”, nel quale ha raccontato della sua infanzia nella comunità di San Patrignano.

A questo hanno fatto seguito i libri “Dove finiscono le parole. Storia semiserie di una dislessica” dedicato alla sua esperienza con la dislessia e “Contrappasso”, pubblicato quest’anno.

Contrappasso, in arrivo “la vendetta”

Negli scorsi giorni la conduttrice ha condiviso una notizia che ha reso felici molti fan. Lo ha fatto tramite un video postato su TikTok, nel quale possiamo vederla con in mano il suo libro “Contrappasso”.

La Delogu ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno letto il libro, nel quale si è raccontata senza filtri. “È la cosa più importante che abbia mai fatto in vita, più complicata, più dolorosa. Vabbè lo sapete quanto io ci abbia sofferto” ha affermato.

“La cosa che mi fa innamorare della vita è vedere che tantissimi e tantissime provano le stesse cose. Mi scrivete e mi raccontate che questo libro vi sta rimanendo addosso” ha proseguito, condividendo la sua gioia.

Successivamente è arrivato l’annuncio tanto atteso: “Ci sarà Contrappasso 2 la vendetta. Vi chiedo che cosa vi è piaciuto tanto, che cosa vi ha colpiti e che cosa vorreste sapere” ha dichiarato.

La conduttrice si è rivolta ai fan per sapere quali temi vorrebbero vedere approfonditi nel prossimo libro. Una bellissima news per i suoi followers che non aspettavano altro.