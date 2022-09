Beatrice Valli, il drammatico annuncio sulla malattia: “Lascio i social, sono giorni duri per me”

L’influencer Beatrice Valli ha annunciato l’intenzione di voler lasciare i social per un lungo periodo a causa della sua malattia: ecco che cosa ha detto.

Lei è una delle influencer più note ed amate dei social nostrani, protagonista anche di diversi programmi di successo del piccolo schermo. Stiamo parlando di Beatrice Valli. Negli ultimi tempi, l’influencer ha rivelato di soffrire di vertigini.

Il malessere è stato talmente profondo negli ultimi tempi da rendere necessario un suo ricovero in ospedale. Stamane, sui social, Beatrice Valli, in compagnia di suo marito Marco Fantini, ha rivelato di essere venuta a conoscenza della patologia di cui soffre.

Nelle ultime settimane, dicevamo, vertigini ma anche nausea e vomito ha debilitato l’influencer: ecco che cosa ha detto.

Le parole di Beatrice Valli

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Beatrice Valli ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social. Si legge: “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana. Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato”.

E ancora: “Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi. Marco Fantini, grazie per esserci sempre”. Tantissimi i like e gli auguri di pronta guarigione tra i commenti. Tra questi, anche quelli dei colleghi di Beatrice Valli, come Costanza Caracciolo e Giulia Salemi.