Can Yaman lascia l’Italia ma annuncia: “Saranno mesi complicati”

Can Yaman vola a Budapest per il suo prossimo progetto targato Disney ma dedica gli ultimi giorni in Italia al suo amatissimo pubblico in attesa di iniziare una nuova e impegnativa avventura

Can Yaman lascia l’Italia alla volta di Budapest. La superstar turca da l’annuncio tramite il suo profilo Instagram ufficiale, e dopo aver vissuto per quasi due anni di interrottamente nel Bel Paese resterà in Ungheria per almeno sei mesi.

Le ragioni della sua partenza hanno a che fare con un importante progetto lavorativo. L’attore si sta addestrando e allenando per la nuova serie tv di Disney+, El turco, in onda prossimamente e su cui ad oggi non ci sono altre notizie, sebbene si preannunci un progetto molto ambizioso.

L’attore ha infatti dichiarato: “Anche se sono un po’ spaventato sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide”. si prospettano intensi mesi di allenamento fisico ed esercizio con l’inglese dato che la serie sarà girata in quella lingua. Can Yaman ha poi concluso: “Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò” conclude.

Can Yaman prossima star Disney

Can Yaman lascia l’Italia per sbarcare in Ungheria dove lo attendono sei intensi mesi di studio e preparazione per la nuova serie Disney che lo vedrà come protagonista. Ad oggi il progetto è ancora top secret, poiché non è stata ne svela dalla trama né il cast che affiancherà Can.

Pare però che Disney stia puntando molto sull’attore che la prossima domenica sarà ospite ad Amici. Nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram l’attore ha dichiarato: “Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti”.

Can Yaman presenta la fiction Viola come il mare

L’attore è pronto per questa nuova sfida professionale che si prospetta però un’esperienza estenuante come da lui dichiarato: “Non sarà un ruolo semplice”. Prima della sua partenza sarà ospite negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin e ad Amici di Maria De Filippi per presentare il suo ultimo lavoro Viola come il mare.

La serie andrà in onda su Canale 5 venerdì 30 settembre e vedrà Can recitare in italiano al fianco di Francesca Chillemi. “Prima di andarmene vi regalo Viola come il mare. So che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi com’è piaciuto a me. Ci rivedremo Italia, mi mancherete”.