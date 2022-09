Chiara Ferragni, l’accusa da parte di Fedez scatena la polemica: “Porta sfiga”

Chiara Ferragni e Fedez formano una coppia affiatata, oltre che una delle famiglie più amate grazie ai momenti che condividono sui social con i loro bambini. Ma la dichiarazione che ha rilasciato il rapper ha spiazzato tutti.

Definire Chiara Ferragni e Fedez la coppia più social non è certamente azzardato. I due, infatti, amano azzardare i loro follower non solo sulle loro ultime novità professionali, ma non mancano anche di condividere momenti dolcissimi e divertenti con i loro bambini, Leo e Vittoria. L’affiatamento tra loro è davvero evidente, non solo quando si scambiano dediche d’amore (lei è stata sempre al fianco di lui quando è stato operato al pancreas), ma anche quando si prendono in giro con ironia come due ragazzini.

Chiara Ferragni e Fedez: una coppia che ama scherzare

Tenere lontana la noia è fondamentale per far sì che un rapporto possa durare nel corso degli anni. Ne sanno qualcosa anche Chiara Ferragni e Fedez, innamoratissimi come il primo giorno e pronti a sostenersi costantemente.

L’influencer è stata una delle prime che lo ha sostenuto quando lui ha accettato di tornare a far parte della giuria di “X Factor”, a distanza di sei anni dalla fine della sua ultima esperienza. Questo per lui è stato un ritorno davvero speciale, arrivato a poche settimane dall’intervento chirurgico a cui aveva dovuto sottoporsi a causa di un turmo.

Non a caso, è stato lui a dare l’annuncio tramite il suo profilo Instagram con una frase emblematica: “Si torna a casa“. Già in passato lui ha dimostrato di avere un talento particolare come talent scout: alla sua prima esperienza era stato il rapper a scoprire quello che poi sarebbe diventato il vincitore, Lorenzo Fragola.

La richiesta particolare di Fedez alla sua Chiara

Prima di iniziare ufficialmente questa esperienza lui ha voluto fare una richiesta davvero inaspettata all’influencer del suo cuore. Gli artisti, infatti, sono spesso scaramantici e fanno il possibile affinché tutto vada nel migliore dei modi.

Fare in modo che tutto fili liscio in un programma rinnovato soprattutto nel cast come “X Factor” è quindi fondamentale.

Questo ha spinto così Fedez a fare una richiesta particolare a Chiara Ferragni: “Chiedo ufficialmente a Chiara di esimersi dal fare ogni tipo di appello social. Quando lo ha fatto in passato mi ha solo portato sfiga”. Il “rischio” per una onnipresente sui social come la blogger è che però possa farlo prima di ogni puntata. Lo farà davvero o preferirà stare in silenzio per il bene della famiglia?