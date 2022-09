Enzo Iacchetti, i guai giudiziari a causa del famosissimo cantante | Le accuse che l’hanno portato in Tribunale

Ormai da anni Enzo Iacchetti è uno dei volti più amati di “Striscia la notizia”, dove forma una coppia collaudata con Ezio Greggio. Il loro sarcasmo li ha portati però a finire in Tribunale, dove sono stati chiamati in causa da un celebre cantante.

“Striscia la notizia” rappresenta un appuntamento fisso in palinsesto da più di trent’anni, dove non manca mai di descrivere con ironia tutto quello che accade intorno a noi, oltre che di far venire alla luce le storie di chi si trova in difficoltà. Questo modo di agire coinvolge anche i colleghi dei conduttori di turno, a conferma di come non si guardi in faccia a nessuno. E questo è uno dei punti di forza del Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Non tutto va però sempre liscio, come ha raccontato recentemente Enzo Iacchetti.

“Striscia la notizia” con coraggio contro tutto e tutti

Antonio Ricci si è sempre dimostrato uno dei personaggi della nostra Tv che non ha alcun timore nel far venire alla luce tutto quello che non va nel nostro Paese. Ed è proprio per questo che “Striscia la notizia” non sembra risentire del passare del tempo, ma è anzi un appuntamento fisso per tanti telespettatori da più di trent’anni.

Diversi gli ambiti che vengono toccati nel corso della puntata, dalle truffe ai problemi condominiali, ma senza dimenticare affari “loschi” che coinvolgono la nostra Tv. Emblematico, ad esempio, quello che accadeva qualche anno fa quando il Tg satirico riusciva a svelare in antcipo il vincitore del Festival di Sanremo.

L’atteggiamento non sembra essere cambiato, nonostante questo possa portare a qualche scontro di troppo con alcuni personaggi famosi. Non tutti sembrano essee però disposti a reagire con diplomazia, come è accaduto ad esempio recentemente con Claudio Baglioni. Il cantante non ha gradito l’attacco del programma.

Enzo Iacchetti rivela i problemi tra “Striscia la notizia” e Claudio Baglioni

Ma cos’è accaduto tra “Striscia la notizia” e Claudio Baglioni? Il cantante ha ottenuto il sequestro del libro “Tutti poeti per Claudio” in un’inchiesta che ha portato a inserire nel registro degli indagati Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Antonio Ricci. Ora il testo non può più essere non è più scaricabile dal sito del programma.

Il cantante aveva giudicato inammissibili le accuse di plagio fatte nel libro e durante la trasmissione televisiva.

Il linguaggi usato da “Striscia” non è stato comunque certamente leggero, visto che si è parlato di “amnesie, furbate, scopiazzature dimenticate, smemorato, distrattone“. Per il gip il sequestro è motivato perché i contenuti del libro sarebbero diffamatori, ma non si può parlare di plagio perché in alcuni casi “l’autore dell’opera è morto da più di 70 anni”, quindi non esiste più nemmeno il diritto di autore.

Antonio Ricco ha comunque provato a difendere l’operato del format e degli autori: ““Noi non abbiamo offeso nessuno. Saranno i giudici a stabilire se siamo nei limiti della satira. Per me si tratta di una manovra intimidatoria di Baglioni nei confronti di una libera trasmissione. La satira è essenziale nel vivere civile”.

A precisare ulteriormente la situazione ci ha poi pensato Enzo Iacchetti: “Abbiamo avuto diversi processi per diffamazione in questi anni a ‘Striscia’, quello con Baglioni è l’ultimo. Questo per molti è il processo dell’anno, ma per me è il più comico dell’anno”.