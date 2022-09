Manuela Arcuri, il seno in primo piano imbarazza tutti | E’ ancora lei la più sexy di tutte

È sempre lei una delle attrici più sexy del panorama nazionale. Manuela Arcuri anche questa volta conferma la sua sensualità con uno scatto a dir poco bollente. I suoi fan sono andati in delirio.

Manuela Arcuri, i suoi esordi come modella

Ancorai all’età di 45 anni è una delle attrici più sexy della cinematografia italiana. Sulle scene da tantissimi anni, ha esordito, non appena quindicenne, sulle passerelle dei più importanti brand nazionali ed internazionali.

La sua carriera di modella le ha permesso di essere conosciuta anche nel mondo dello spettacolo, ma l’occasione che la fa conoscere dal grande pubblico è sicuramente il servizio fotografico per il quale posa per il calendario senza veli di Max nel 1999. Quelle immagini sono ancora impresse in molti suoi fan che ancora conservano le 12 foto della Manuelona nazionale.

Successivamente ottiene molte partecipazioni in pellicole dal successo straordinario. Una delle prime apparizioni che le ha assicurato una visibilità eccezionale è sicuramente stata quella nel film di Pieraccioni, I laureati, che al tempo ha sbancato tutti i botteghini. Anche il grande Gigi Proietti, l’ha poi voluta in una sua produzione Liolà, come Verdone che l’ha scritturata per il suo mitico Viaggi di nozze.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Manuela coltiva quella televisiva. Molte volte l’abbiamo vista come ospite in trasmissioni televisive perlopiù comiche come Mai dire goal e Scherzi a parte, fino anche alla sua indimenticabile esperienza al festival di Sanremo. Ricordiamo, inoltre, Manuela nella cast della celebre fiction Carabinieri e nel ruolo di Carmen Tabacchi ne il peccato e la vergogna.

La sua storia d’amore da favola

L’Arcuri recentemente si è sposata con l’imprenditore Giovanni di Francesco con il quale dal 2010 fa coppia fissa. Nel 2014 dal loro matrimonio è nato Mattia. Il matrimonio festeggiato sul lago di Bracciano, è stato da favola, ma anche la proposta di matrimonio non è stata da meno.

L’uomo, infatti, tempo fa ha fatto volare sopra una collina un aereo con uno striscione con la scritta “Manuela vuoi sposarmi?” Chi non avrebbe ceduto ad una lusinga così d’eccezione ed infatti, in poco tempo, i due si sono uniti in giuste nozze.

Oggi Manuela è ancora in attività, ma parallelamente mantiene un contatto stretto con il suo pubblico attraverso la pagina Instagram. In un suo recentissimo scatto allo specchio ha incantato i fan.

Nella serie di scatti che ha pubblicato, posa in intimo nero e lo specchio conferma ancora la sua bellezza straordinaria. Le immagini al cardiopalma hanno incantato il pubblico che non si è tirato indietro nel commentare e apprezzare gli scatti bollenti. E’ senza dubbio ancora lei, dopo decenni, la più sexy di tutte.