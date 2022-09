L’attrice Martina Colombari ha sfoggiato tutto il suo fascino negli ultimi scatti postati su Instagram facendo perdere la testa ai followers.

Nata a Riccione nel 1975, Martina Colombari è un’attrice e conduttrice con una carriera di modella alle spalle. A soli 16 anni si è classificata al primo posto di Miss Italia diventando una delle più giovani vincitrici del concorso di bellezza, per poi essere selezionata dalla Riccardo Gay Model Management ed affermarsi come top model.

Ha lavorato per marchi del calibro di Giorgio Armani, Roberto Cavalli e Gianni Versace. Inoltre ha preso parte ad alcuni degli eventi di moda più seguiti dell’epoca, tra cui “Donna sotto le stelle”.

La consacrazione come attrice

Nello stesso periodo la Colombari ha debuttato come conduttrice televisiva, prendendo parte a diversi programmi: “Un disco per l’estate”, “Controcampo”, “Goleada” e “Galagol” sono alcuni.

Nei primi anni novanta ha esordito sul grande schermo nel film “Abbronzatissimi”, al quale hanno fatto seguito “Paparazzi” e “Quello che le ragazze non dicono”. L’attrice ha recitato in diverse serie di successo.

Tra queste possiamo menzionare “Carabinieri”, “Un medico in famiglia”, “I Cesaroni”, “Al di là del lago” e “Il restauratore”. Mentre recentemente ha partecipato a “Soliti ignoti” in qualità di concorrente.

In passato è salita agli onori della cronaca rosa per la sua relazione con l’ex sciatore alpino Alberto Tromba, giunta a termine nel 1995. In seguito alla rottura ha conosciuto l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, con il quale si è sposata nel 2004 e ha avuto un figlio di nome Achille.

Una bellezza oltre all’apparenza

Negli scorsi giorni la Colombari ha posato per un fantastico servizio fotografico, dimostrando di non aver mai perso la classe e il fascino dei suoi esordi come modella. Ha lascito i fan a bocca aperta con gli scatti condivisi sul suo profilo Instagram.

Nella foto che vi proponiamo, indossa un elegante abito nero che le lascia la schiena scoperta abbinato ad un paio di tacchi a spillo, ad esaltare le sue gambe longilinee. Capelli raccolti e sguardo intenso: l’attrice ha deciso di sfoggiare tutta la sua sensualità.

“Se c’è una cosa che ho imparato dalla vita, è che L’APPARENZA inganna parecchio” ha commentato nella didascalia. Tra le risposte, spicca quella dell’amica e collega Sabrina Paravicini: “Tu Bellissima e non è un’apparenza” ha affermato.

Impossibile darle torto: la Colombari è riuscita a stregare tutti con la sua bellezza. “Ancora super super sexy ed elegante”, “Te non sei umana. Assolutamente meravigliosa” hanno commentato alcuni fan.