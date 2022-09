Massimo Ranieri “è mio padre…” | Dopo anni la verità sul personaggio famosissimo

Nessuno avrebbe potuto immaginare una rivelazione così. Dopo anni il mistero riguardo la presunta paternità di Ranieri nei confronti del personaggio famosissimo è risolto. I fan sono rimasti senza parole.

Massimo Ranieri, all’anagrafe Giovanni Calone, è ancora oggi, dopo alcuni decenni, uno dei paladini della musica popolare italiana. Ha incantato, con i suoi brani più celebri, generazioni di pubblico italiano e con la sua voce straordinaria porta ancora oggi in scena performance sempre più spettacolari.

Massimo Ranieri un successo che dura da più di 50 anni

I fan, però, sono rimasti sconvolti di fronte alla dichiarazione del cantante. Dopo anni Massimo svela il segreto riguardo al “figlio” che, tra l’altro, è uno dei personaggi più famosi del nostro paese.

Ranieri, oltre alla sua carriera di cantante, negli anni ha spaziato in tantissimi campi. Ecco perché il suo è un nome altisonante nel mondo dello spettacolo in generale. Ricordiamo, infatti, splendide esibizioni come doppiatore, conduttore e persino regista teatrale. Massimo Ranieri, dunque, rimane dopo anni sempre sulla cresta dell’onda e la sua ultima esibizione al festival di Sanremo di febbraio 2022 è stata la conferma della grandezza dell’artista.

Il suo brano, Lettera di là del mare ha incantato proprio tutti. Lo stesso Amadeus, nella finale della kermesse musicale ha voluto spendere parole di forte stima nei confronti del mostro sacro della musica italiana. Ranieri, dopo 25 anni si è messo in gioco nuovamente e per la settima volta ha deciso di partecipare come concorrente alla gara canora più famosa d’Italia.

La paternità di Tiziano Ferro, realtà o pura invenzione?

Intorno al suo nome, però, sono sempre girati molti pettegolezzi uno dei quali quello riguardante la presunta paternità di un altro grande della canzone italiana, Tiziano Ferro. Entrambi sono degli artisti dal successo straordinario, ma ormai da qualche tempo si sono fatti più pressanti i rumors che vogliono che Massimo Ranieri sia il padre biologico di Tiziano Ferro.

La somiglianza fisica, in effetti, è abbastanza evidente, ma Tiziano è nato in un altra località e il suo vero padre è conosciuto da molti. Ecco, quindi svelato il mistero. Massimo Ranieri, per la verità, è stato definito da Tiziano “il suo padre artistico” ed è forse questo che ha fatto infiammare il gossip.

Il mistero è stato dunque svelato e ormai i due hanno raccontato la verità circa il pettegolezzo infondato che girava da tempo. Il talento artistico è sicuramente lo stesso, ma da qui a dichiarare una parentela così stretta ce ne vuole…