Polemiche sulla sua compagna Angelica Benevieri, Manuel Bortuzzo rompe il silenzio: “Credo che lei…”

L’ex gieffino e nuotatore Manuel Bortuzzo ha parlato della sua vita privata, rispondendo alle polemiche su Angelica Benevieri, sua compagna. Ecco cosa ha detto.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il reality cult di casa Mediaset, condotto con doppio appuntamento da Alfonso Signorini su Canale 5.

Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il quale ha lasciato la casa dopo alcuni mesi a causa di problemi fisici. Ma nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con la Principessa Lulù Selassié.

La storia d’amore tra i due, però, si è conclusa poche settimane dopo la fine della trasmissione. Nelle ultime settimane, Manuel Bortuzzo è finito nuovamente al centro della cronaca rosa per una nuova relazione.

Le parole di Manuel Bortuzzo

Il nuotatore azzurro, infatti, ha annunciato la sua storia d’amore con Angela Benevieri, nota influencer e tik-toker. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Manuel Bortuzzo ha parlato della sua relazione, ma ha anche risposto ad alcune pesanti critiche rivolte alla sua compagna negli ultimi tempi. Sui social, infatti, è spuntato un vecchio video in cui, Benevieri, faceva l’imitazione di un disabile. La giovane si è scusata e anche per l’ex gieffino la vicenda sembra essere chiusa: “Non voglio dire niente, credo che la sua posizione nei miei confronti abbia chiarito tutto”.

Manuel Bortuzzo ha poi raccontato come ha conosciuto Angelica Benevieri: “Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi faccio mille problemi, ma quando vivi sensazioni che ti fanno star tranquillo non devi avere paura di niente”. L’ex gieffino ha parlato anche dei suoi progetti futuri: “Il mio sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi. Quest’anno intanto comincerò a gareggiare, vediamo come sono messo nelle classifiche”.