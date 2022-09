Whatsapp, la nuova funzione è incredibile | Così puoi fare anche la spesa via chat

La spesa oggi è ordinabile anche tramite Whatsapp. Provare per capire quanto può essere utile farlo via chat.

Le applicazioni sono in continuo aggiornamento e miglioramento, per venire sempre più incontro alle esigenze dei propri utenti. Inoltre, i progettatori cercano di sopraffare la concorrenza con delle idee sempre più all’avanguardia e vantaggiose. Una vera e propria gara a chi riesce a sopraffare l’altro nel mercato del web, che possa anche portare ad un maggiore introito finale e ad un maggior utilizzo della piattaforma.

Anche Whatsapp fa parte di questo mondo, ricco di tecnologia ed estensione dei propri confini. Oggi, mette in campo anche una nuova funzione, che può essere utile a tutte le età e ad ogni genere di persona. Si tratta della possibilità di ordinare la spesa a casa propria tramite la messaggistica da tutti conosciuta. In questo modo, si può ricevere ogni bene nella propria abitazione, a vantaggio, soprattutto, di chi è impossibilitato al movimento.

La spesa a casa te la portano tramite Whatsapp

L’operazione di consegna a domicilio di ogni cosa si possa desiderare è diventata una pratica ormai ben nota alle persone. Il lavoro del corriere è divenuto fondamentale in questi ultimi anni e lo si aspetta con ansia e rapidità. Anche l’app di messaggistica col logo verde ha ben compreso questa necessità impellente da parte dei suoi utenti e per non restare indietro coi tempi ha deciso di fornire questo nuovo servizio.

In che modo ordinare la spesa tramite Whatsapp

Le funzioni di ogni applicazione sono in continuo aggiornamento e le si possono trovare molto facilmente. Basta cercare nelle varie icone che vi sono, appena aperta la piattaforma, e di volta in volta se ne trovano sempre di più nuove.

Di recente, poi, è stata inserita quella relativa alla spesa da fare tramite l’app di messaggistica di Whatsapp. In questo caso, si aprirà una chat e si potranno avviare delle conversazioni in tal senso. Ciò può aiutare a scegliere il negozio e ogni bene di cui si abbia bisogno, senza ricorrere alle altre piattaforme e cliccare sulle voci da selezionare, con tanto di prezzo e costo totale.

La rivoluzione è partita dall’India, dove si calcolano oltre 400 milioni di utenti. In questo caso, l’azienda JioMart è riuscita ad accaparrarsi il mercato delle consegne a domicilio tramite l’app. Per avviare la procedura, gli utenti mandano un messaggio al numero Business dell’e-commerce, che risponderà con un bot. Di lì in poi, selezionare i prodotti e scegliere il costo migliore sarà semplice. Per pagare vi sono le opzioni alla consegna, o sui due diversi siti.