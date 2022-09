Alessia Marcuzzi, un po’ di relax al naturale | La conduttrice si mostra in topless

La nota conduttrice Alessia Marcuzzi si è voluta mostrare al “naturale” su Instagram facendo perdere la testa ai followers.

Alessia Marcuzzi è stata il volto di numerose trasmissioni di successo. Nel corso della sua carriera ha condotto programmi come “Le Iene”, “Grande Fratello”, “L’Isola dei famosi” e “Temptation Island” conquistando gli spettatori con la sua simpatia e il suo fascino.

Il suo esordio televisivo risale ai primi anni novanta su Telemontecarlo. Nel frattempo ha anche debuttato come attrice con un piccolo cameo nel film “Chicken Park” e in “Tra noi due è tutto finito”.

Il grande ritorno della conduttrice

Nel 1995 la Marcuzzi è approdata a Mediaset alla conduzione dello show “Colpo di fulmine”. A questo hanno fatto seguito il Festivalbar e “Mai dire gol” insieme alla Gialappa’s Band e Ellen Hidding.

Dopo aver avuto una carriera molto attiva, costellata dai successi, l’anno scorso la conduttrice ha annunciato il suo ritiro da Mediaset. Ma nonostante l’allontanamento dai riflettore, non ha mai perso la sua popolarità. Anzi il suo seguito sui social network è aumentato notevolmente.

Inoltre si è dedicata alla sua attività di imprenditrice. Sono due i progetti che cura: l’azienda Marks&Angels occupata nella produzione id borse e accessori handmade e la linea Luce Beauty, dedicata a prodotti per la cura della pelle.

Lo scorso giugno è stato annunciato il suo ritorno in televisione in Rai. La Marcuzzi presenterà un nuovo programma intitolato “Boomerissima” e lei stessa negli scorsi mesi ha dato alcuni indizi ai fan.

Mentre si prepara per il suo ritorno in grande stile, continua a stupire i followers su Instagram con scatti da togliere il respiro. Solamente nelle scorse ore la Marcuzzi ha condiviso una foto in cui possiamo vederla seduta in balcone, impegnata a leggere un libro.

Lo scatto che ha diviso il web

“Interessante. Naturale direi…” ha commentato la Marcuzzi nella didascalia. Nello scatto è in topless e indossa solamente un paio di pantaloncini in raso. Dietro di lei un bellissimo panorama, che la fa sembrare un quadro. La foto ha colpito molto i fan: tanti sono i complimenti ricevuti dalla conduttrice – tra cui spiccano quelli delle colleghe Mara Venier, Milena Miconi e Valeria Solarino.

Non sono mancate le polemiche: tra chi l’accusa di non avere niente di naturale ed essersi sottoposta ad alcuni “ritocchini” e chi critica la continua “ostentazione” del proprio fisico. Nonostante tutto la conduttrice si è lasciata scivolare le critiche addosso, dimostrando di saper apprezzare il suo corpo e non aver paura di mostrare il suo lato più sensuale.