Anna Tatangelo: “Il tumore è una malattia terribile non cambia niente essere ricchi o poveri” | La drammatica confessione della cantante

Il cantante Gigi d’Alessio e la ex compagna Anna Tatangelo hanno condiviso un grandissimo dolore che li ha devastati.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati dal pubblico. Il cantante partenopeo non è famoso solo per le sue canzone, ma anche per le numerose partecipazioni a programmi televisivi. Gigi, difatti, sembra essere un vero e proprio show man oltre che un musicista.

Anche la sua vita privata desta molto scalpore, dato che ha avuto diverse compagne. Tra i suoi grandi amori c’è anche Anna Tatangelo, cantante di successo conosciuta circa vent’anni fa. Proprio per la giovane collega, D’Alessio pose fine al suo matrimonio con la prima moglie. Tuttavia la loro relazione non è durata per sempre, nonostante sembravano legati da un grande amore.

Gigi D’Alessio: biografia

Gigi D’Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967. Fin da bambino mostra una grande passione per la musica, tanto da studiare da autodidatta. All’età di dodici anni entra al conservatorio, ed a 21 consegue il diploma di pianoforte.

Muove i primi passi lavorando con grandi nomi della musica classica napoletana: Angela Luce, Mario Trevi, Pino Mauro. La vera svolta, però, arriva nel momento in cui diviene pianista ufficiale di Mario Merola. Sarà proprio grazie al re della sceneggiata napoletana che decollerà la carriera di D’Alessio.

Tuttavia la discografica Caterina Caselli gli consiglia di non incidere più canzoni in napoletano. Sarà da allora che si assisterà ad un cambiamento nei generi di D’Alessio, il quale abbondonerà lo stile napoletano e neomelodico.

La vita privata è segnata da tre donne importanti: la sua prima moglie, Anna Tatangelo, ed in fine l’attuale compagna Denise. Gigi è padre di ben cinque figli. I primi tre sono nati dal suo matrimonio con Barbara, mentre dalla relazione con Anna Tatangelo è nato Andrea. Il quintogenito è da poco venuto al mondo, frutto della sua relazione con Denise di ben ventisei anni più giovane.

Anna Tatangelo ha parlato della terribile malattia

A quanto pare Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ripreso ad avere dei rapporti civili, dopo la burrascosa fine della loro lunga relazione. Per entrambi sembra essere un buon momento anche dal punto di vista professionale, oltre che sentimentale.

Tuttavia non mancano i drammi ed i problemi.

La famosa cantante, infatti, di recente ha parlato di una vicenda drammatica che hanno condiviso lei e Gigi. Si tratta della scomparsa prematura di Pietro, fratello maggiore di D’Alessio, venuto a mancare qualche anno fa a causa di una brutta malattia. Anna ha dichiarato quanto sia stato doloroso vedere una persona cara perdere la propria battaglia contro il cancro.