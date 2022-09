Clamoroso stop della Rai: “Il Paradiso delle Signore si ferma” | Cosa sta accadendo

La decisione di stoppare la serie di Rai Uno Il Paradiso delle Signore ha scatenato i social: ecco perché non andrà in onda.

Una delle serie evento di questi ultimi anni targati Rai, di certo un progetto riuscitissimo, malgrado il rischio del daytime. Una serie che racconta la storia degli italiani negli anni ’60, attraverso le vite che ruotano intorno al grande magazzino milanese Il Paradiso. Stiamo parlando chiaramente de Il Paradiso delle Signore, serie di successo Rai.

La scorsa settimana è iniziata la settima stagione de Il Paradiso delle Signore e non sono certo mancati i colpi di scena. Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, la prima parte di questa stagione sarà caratterizzata dallo scontro tra Umberto e Adelaide.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo vuole a tutti i costi vendicarsi con Umberto Guarnieri e, approfittando delle quote del Paradiso, vuole licenziare Flora Ravasi. Una scelta che la porterà a scontrarsi con Vittorio Conti, facendo nascere una strana alleanza tra quest’ultimo e il Commendatore. Umberto, dal canto suo, sarà spietato, arrivando a minacciare per sempre la carriera di Marco, nipote della Contessa e compagno di Stefania.

Proprio Stefania, nelle prossime puntate, cercherà di coinvolgere quante più persone possibili per perorare la sua causa, ovvero riuscire a far scarcerare sua madre Gloria. Quest’ultima riceverà la visita di Ezio, il quale sembra sempre più avvicinarsi a lei. Di fatti, il matrimonio tra Ezio e Veronica salterà, ma sarà lo stesso Colombo a chiedere a Stefania di perdonare Gemma.

Gemma, intanto, è stata spedita in convento, ma tornerà presto. Infine, la vita di Vittorio Conti cambierà per sempre con l’incontro con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, dopo tante delusioni e un matrimonio a pezzi, Conti potrebbe aver trovato il grande amore. Staremo a vedere.

Perché non andrà in onda

Come anticipato, il Paradiso delle Signore non andrà in onda lunedì 19 settembre. La programmazione Rai è stata cambiata per la messa in onda in diretta dei funerali della Regina Elisabetta. La diretta, condotta dal Tg1, inizierà dalle 10.30 di domattina e proseguirà sino alle 15. In seguito, andrà in onda in forma ridotta Oggi è una altro giorno, con Serena Bortone.

Dalle 16, invece de Il Paradiso delle Signore, andrà in onda nuovamente il Tg1 sino alle 18, quando la linea passerà a La Vita in Diretta di Alberto Matano. La serie di Rai Uno tornerà regolarmente in onda martedì 20 settembre, mentre l’episodio sarà recuperato venerdì prossimo, in doppio appuntamento.