Elisabetta Gregoraci: l’asciugamano scivola giù e.. | I followers perdono completamente la testa

L’immagine di Elisabetta Gregoraci con solo l’asciugamano in dosso manda in delirio i suoi fan. Quando cade, poi, li stende completamente.

Ci sono alcune showgirl che più vanno avanti con l’età e più diventano buone, proprio come il vino. Alcune di loro amano mostrarsi sui social network e riescono ad avere sempre un seguito in aumento.

Inoltre, sono capaci di rendere ogni istante della giornata uno spettacolo tutto da guardare e commentare. Anche Elisabetta Gregoraci riesce ad essere fra queste e la notorietà che possiede non può far altro che aumentare, se si comporta in determinati modi.

La donna è famosissima in Italia, sia per i tanti programmi in tv a cui ha preso parte, sia per il fatto che è stata moglie del noto imprenditore nostrano Flavio Briatore. La loro love story si è poi conclusa, ma i ritorni di fiamma sembrano essere sempre dietro l’angolo. Oltre alle loro vicende, ogni anno agli inizi delle scuole da notizia anche il ritorno fra i banchi del loro figlio Nathan, dato che la miriade di soldi spesi per l’istruzione privata da parte dei genitori.

Elisabetta Gregoraci oggi

La donna è molto nota in tv, dato che padroneggia sul piccolo schermo da decenni. Ha iniziato in Rai come concorrente di Miss Italia, per poi fare un percorso di tutto rispetto in vari programmi, anche su Mediaset. La rete nazionale è la sua casa, ormai, e oggi la vediamo come conduttrice del programma Nudi per la vita, sempre sulla rete di stato.

Nel 2021 è stata anche una giurata del programma musicale per bambini Lo zecchino d’oro, portando dietro di sé tutto il successo acquisito in questi anni. La donna è molto acclamata anche nel mondo dei social network, dato che possiede oltre 1,9 M di follower su Instagram.

La fotografia della Gregoraci con l’asciugamano

Proprio su uno dei social network preferiti dagli ammiratori di belle donne è venuta alla luce un’immagine mozzafiato della showgirl. A postarla è stato l’account eli_fai_bene_al_cuore, una pagina dedicata proprio alla Gregoraci.

In questa istantanea in bianco e nero si vede la donna in un attimo di relax, come fosse uscita dalla doccia da poco. Lei ha indosso solamente l’asciugamano e si trova di fronte a uno specchio. Nella parte posteriore l’asciugamano è sceso fino ai limiti della visione del lato b. Per l’estasi provocata dalla foto, la persona che gestisce l’account ha scritto nella didascalia chiaramente: “questa notte non dormo”.