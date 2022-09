Elodie: “L’ho delusa, ha fatto tanto per me” | I rapporti con la famosa collega sono cambiati drasticamente

Elodie si è confessata senza peli sulla lingua raccontando di come abbia deluso la celebre collega e di come i rapporti tra le due siano drasticamente cambiati.

La cantante Elodie è salita ala ribalta dopo essersi classificata al secondo poco ad “Amici di Maria De Filippi”. In seguito all’esperienza ha pubblicato il suo album di debutto dal titolo “Un’altra vita” che, in poco tempo, è finito in cima alle classifiche.

La sua carriera è stata consacrata nel 2017 con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. L’artista si è esibita con il singolo “Tutta colpa mia” riscuotendo un notevole successo.

Il successo nel panorama musicale e il debutto come attrice

Elodie si è affermata nel panorama musicale con una hit dopo l’altra: singoli come “Pensare male” insieme ai The Kolors, “Margarita” in collaborazione con Marracash, “Guaranà” e “Ciclone” l’hanno portata alla notorietà.

Negli scorsi mesi è tornata in cima alle classifiche con il brano “Tribale”. Inoltre ha debuttato come attrice nei panni della protagonista del film “Ti mangio il cuore”, presentato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.

In un’intervista recente la cantante si è confessata senza peli sulla lingua raccontando di come abbia deluso una collega e amica molto famosa: Emma Marrone. Quest’ultima ha avuto una grande importanza nella sua carriera. Emma, infatti, ha prodotto il suo primo album e ha lavorato al brano “Tutta colpa mia” insieme ad altri artisti.

Cosa è successo tra Elodie ed Emma Marrone?

Oltre ad aver lavorato insieme, le due artiste hanno sempre avuto un bellissimo rapporto prima di decidere di prendere due strade separate. Come spiegato da Elodie: “Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati”.

La cantante ha affermato di continuare ad essere molto legata alla collega. Emma ha creduto tanto in lei, fin dai suoi esordi, e anche se ora la loro relazione non è più la stessa l’affetto nei suoi confronti non è cambiato.

Ma che cosa è successo tra le due? Proseguendo Elodie ha affermato di aver deluso Emma. “Sai, quando qualcuno fa tanto per te e poi tu dici: ‘Ah, io voglio fare un’altra cosa…'” ha affermato.

A separarle è stata la decisione presa da Elodie, che era intenzionata a portare avanti la sua carriera da sola. “Avevo il mio modo di vedere le cose, avevo in mente che cosa avrei voluto fare” ha raccontato. Le due artiste avevano delle aspirazioni diverse e questo le ha portate a dividersi.